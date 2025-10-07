Rodrygo, neverosimil înainte de El Clasico: "Să uităm sezonul trecut, a fost oribil". Brazilianul vrea revanșa - Antena Sport

Închide meniul
Rodrygo, neverosimil înainte de El Clasico: “Să uităm sezonul trecut, a fost oribil”. Brazilianul vrea revanșa

Andrei Nicolae Publicat: 7 octombrie 2025, 13:48

Rodrygo, în timpul unui meci contra Barcelonei / Profimedia

Rodyrgo a acordat pentru presa spaniolă un interviu din orașul Seul, acolo unde Brazilia urmează să dispute două amicale. Fotbalistul lui Real Madrid a vorbit și despre El Clasico, derby-ul care împarte lumea întreagă în două tabere.

Sud-americanul a dezvăluit că vrea să uite ce s-a întâmplat sezonul trecut în meciurile cu Barcelona, atunci când catalanii au câștigat toate cele patru partide, două dintre ele decisive pentru trofee. Elevii lui Hansi Flick au câștigat atât finala Supercupei Spaniei, cât și pe a Cupei Regelui în stagiunea 2024/25.

Rodrygo, gata de revanșă pentru Real Madrid – Barcelona

Jucătorul de 24 de ani al lui Xabi Alonso a recunoscut că el și coechipierii săi nu s-a simțit confortabili în fața fotbaliștilor blaugrana sezonul trecut. Cu toate acestea, extrema a vorbit despre valoarea echipei pentru care evoluează și a spus că speră să marcheze în meciul care se va disputa pe Santiago Bernabeu pe 26 octombrie.

E mai bine să uităm ce s-a întâmplat sezonul trecut, a fost oribil. Știm că nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor, mai ales în Clasicos. Nu ne-am simțit confortabili împotriva lor.

E adevărat că în urmă cu un sezon (n.r. în sezonul 2023/24), a fost pe dos, iar noi am câștigat toate cele patru El Clasico, deși trebuie să recunoaștem că sunt mai buni acum și au o echipă mai bună, cu o încredere mai mare.

Avem și noi însă o echipă minunată. Va fi un meci dificil, dar jucăm pe Bernabeu în fața fanilor noștri, va trebui să arătăm de ce suntem capabili, să planificăm totul cum trebuie pentru a-i învinge oricum ar fi. Jucăm acasă.

Oricând cineva semnează cu Madridul, se gândește la câștigarea Ligii Campionilor și la marcarea unui gol decisiv contra Barcelonei. Sper (n.r. să marcheze)“, a spus jucătorul brazilian, potrivit as.com.

Ultimele patru meciuri directe dintre Real Madrid și Barcelona:

Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă proviziiPotop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii
  • Barcelona – Real Madrid 4-3, La Liga, 11 mai 2025
  • Barcelona – Real Madrid 3-2, Finala Cupei Regelui, 26 aprilie 2025
  • Real Madrid – Barcelona 2-5, Supercupa Spaniei, 12 ianuarie 2025
  • Real Madrid – Barcelona 0-4, La Liga, 26 octombrie 2024
