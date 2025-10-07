Mihnea Rădulescu ajunge pe mâinile lui Paolo Mariani! Cine este medicul care a tratat fotbaliști legendari - Antena Sport

Închide meniul
Mihnea Rădulescu ajunge pe mâinile lui Paolo Mariani! Cine este medicul care a tratat fotbaliști legendari

Daniel Işvanca Publicat: 7 octombrie 2025, 17:13

Paolo Mariani, alături de Francesco Totti / Foto: pierpaolomariani.it

Mihnea Rădulescu a suferit o accidentare gravă duminică în meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea roș-albaștrilor. Fotbalistul a rezistat pe teren doar 14 minute, după care a fost înlocuit cu David Matei.

Sosit de la Petrolul în schimbul sumei de 400.000 de euro, acesta a părăsit terenul în lacrimi, iar verdictul anticipat de medicul oltenilor s-a confirmat, după ce jucătorul a efectuat un RMN.

Paolo Mariani, specialistul pe reconstrucții ligamentare, îl va opera pe Mihnea Rădulescu

Universitatea Craiova l-a trimis pe Mihnea Rădulescu la clinica Villa Stuart din Roma, acolo unde va ajunge pe mâinile celebrului medic Paolo Mariani. Acesta este renumit pentru reconstrucțiile ligamentare și a operat și în anii trecuți mai mulți fotbaliști ai oltenilor.

Pier Paolo Mariani este un reputat chirurg ortoped italian. Este specializat în chirurgie artroscopică a genunchiului, concentrându-se pe reconstrucții ligamentare, tratamentul meniscurilor, instabilități rotuliene și afecțiuni femuro-patelare. Mariani este recunoscut pentru intervențiile asupra sportivilor de performanță, având în palmaresul propriu peste o mie de intervenții chirurgicale.

Printre numele mari ale fotbalului mondial care au trecut prin mâinile celebrului medic italian se numără Francesco Totti, Nicolo Zaniolo, Memphis Depay, Antonio Rudiger, Kevin Strootman, etc. Vlad Chiricheș, Dragoș Nedelcu, Florin Tănase, Iulian Cristea, Aurelian Chițu și Adrian Șut sunt alți fotbaliști din Liga 1 care au fost „vindecați” de acesta.

Universitatea Craiova a trimis mai mulți jucători la Paolo Mariani

Universitatea Craiova a avut mai mulți jucători accidentați grav în ultimii ani, Luis Paradela fiind cel mai recent exemplu care a ajuns pe mâinile lui Paolo Mariani, la clinica Villa Stuart din Roma.

Lyes Houri și Nicușor Bancu au fost și ei operați de celebrul chirurg ortoped italian. În cazul lui Mihnea Rădulescu, recuperarea va dura destul de mult, aceasta fiind o mare bătaie de cap pentru Mirel Rădoi.

Șansele ca el să mai evolueze în acest sezon sunt minime, având în vedere gravitatea accidentării sale. Jucătorul adus de la Petrolul era unul dintre cei eligibili pentru regula U21 și cel mai folosit de tehnicianul din Bănie.

