Mihnea Rădulescu ajunge pe mâinile lui Paolo Mariani! Cine este medicul care a tratat fotbaliști legendari - Antena Sport

Mihnea Rădulescu a suferit o accidentare gravă duminică în meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea roș-albaștrilor. Fotbalistul a rezistat pe teren doar 14 minute, după care a fost înlocuit cu David Matei.

Sosit de la Petrolul în schimbul sumei de 400.000 de euro, acesta a părăsit terenul în lacrimi, iar verdictul anticipat de medicul oltenilor s-a confirmat, după ce jucătorul a efectuat un RMN.

Paolo Mariani, specialistul pe reconstrucții ligamentare, îl va opera pe Mihnea Rădulescu

Universitatea Craiova l-a trimis pe Mihnea Rădulescu la clinica Villa Stuart din Roma, acolo unde va ajunge pe mâinile celebrului medic Paolo Mariani. Acesta este renumit pentru reconstrucțiile ligamentare și a operat și în anii trecuți mai mulți fotbaliști ai oltenilor.

Pier Paolo Mariani este un reputat chirurg ortoped italian. Este specializat în chirurgie artroscopică a genunchiului, concentrându-se pe reconstrucții ligamentare, tratamentul meniscurilor, instabilități rotuliene și afecțiuni femuro-patelare. Mariani este recunoscut pentru intervențiile asupra sportivilor de performanță, având în palmaresul propriu peste o mie de intervenții chirurgicale.

Printre numele mari ale fotbalului mondial care au trecut prin mâinile celebrului medic italian se numără Francesco Totti, Nicolo Zaniolo, Memphis Depay, Antonio Rudiger, Kevin Strootman, etc. Vlad Chiricheș, Dragoș Nedelcu, Florin Tănase, Iulian Cristea, Aurelian Chițu și Adrian Șut sunt alți fotbaliști din Liga 1 care au fost „vindecați” de acesta.