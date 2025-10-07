Gigi Becali, reacţie savuroasă după ce Adi Mutu l-a numit "master of destabilization" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, reacţie savuroasă după ce Adi Mutu l-a numit “master of destabilization”

Radu Constantin Publicat: 7 octombrie 2025, 13:34

În stilul caracteristic, Gigi Becali a vorbit despre Mirel Rădoi şi Mihai Rotaru, patronul Craiovei. De ce patronul oltenilor nu poate să-i dea sfaturi tehnice lui Rădoi? Gigi Becali a răspuns sincer la această întrebare. El crede că Mihai Rotaru nu poate interveni peste antrenorul Mirel Rădoi, așa cum se întâmplă la FCSB, pentru că ”Rădoi se pricepe de 100 de ori mai bine la fotbal decât Rotaru”.

Cum Gigi Bacali a tot căutat să producă tensiuni în tabăra oltenilor înainte de meciul direct, Adrian Mutu a reacționat imediat după ce a auzit declarațiile finanțatorului de la FCSB și l-a numit pe acesta ”master of destabilization (n.r.- maestru al destabilizării)”: ”Ce face Gigi e spectacol, se joacă la mintea lui Mihai Rotaru”, a spus fostul jucător al naţionalei României, potrivit Fanatik.

Când a auzit vorbele “Briliantului”, omul de afaceri din Pipera a început să râdă în hohote. ”Rotaru e prietenul meu, nu… Am spus adevărul!”, a mai declarat Becali. Dacă i-a mers tactica lui Gigi Becali nimeni nu ştie, cert este însă că FCSB s-a impus cu Universitatea Craiova, scor 1-0, iar trupa lui Rădoi pare că nu mai cunoaşte forma bună de la începutul sezonului.

 

