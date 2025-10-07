Gino Iorgulescu ştie cine trebuie să antreneze naţionala României: "Mai bun nu cred că avem" - Antena Sport

Pleacă sau nu Mircea Lucescu de la cârma echipei naţionale a României? Soarta selecţionerului depinde de barajul de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Gino Iorgulescu, președintele LPF, îi dă credit în viitor tot lui Mircea Lucescu, şi crede că el este cea mai bună soluţie penztru prima reprezentativă.

„Urmează două meciuri pentru națională. Sunt mulți jucători pe care Lucescu trebuie să-i vadă. De asta a organizat amicalul cu Moldova. Un antrenor mai bun decât Mircea Lucescu la ora aceasta nu cred că avem și el știe mai bine ce are de făcut la națională.

Sper să aibă rezultatele dorite, pe măsura profesionalismului său. Eu îl susțin pe Mircea Lucescu. Are experiență, rezultate și tot ce îi trebuie. Nu cred că este altul cu performanțe mai bune decât el. Eu nu am auzit nimic despre Edi Iordănescu”, a spus președintele LPF, conform digisport.ro

Şi Victor Pițurcă merge tot pe mâna lui Lucescu. “Sunt foarte ferm pe această poziție, Mircea Lucescu trebuie să rămână la națională și să își ducă treaba la bun sfârșit. Nu mi se pare normal ca un antrenor ca Lucescu să fie dat afară, pe românește, până nu își termină mandatul. Este foarte clar că echipa a regresat de un timp încoace, a pierdut puncte importante cu echipa care erau la îndemâna noastră.

Totuși, în fotbal se poate întâmpla orice, așa că trebuie să mergem înainte. Urmează meciul cu Austria și cred că putem câștiga dacă vom juca la cel mai înalt nivel. Lucrurile vor reveni pe făgașul lor dacă va ieși bine la acest duel. Importabt este ca Mircea Lucescu să aibă toți jucătorii valizi și mai ales să fie în formă”, a spus Victor Pițurcă, pentru digisport.ro.