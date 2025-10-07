Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gino Iorgulescu ştie cine trebuie să antreneze naţionala României: "Mai bun nu cred că avem" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Gino Iorgulescu ştie cine trebuie să antreneze naţionala României: “Mai bun nu cred că avem”

Gino Iorgulescu ştie cine trebuie să antreneze naţionala României: “Mai bun nu cred că avem”

Radu Constantin Publicat: 7 octombrie 2025, 18:45

Comentarii
Gino Iorgulescu ştie cine trebuie să antreneze naţionala României: Mai bun nu cred că avem

Gino Iorgulescu, în cadrul unui eveniment / Hepta

Pleacă sau nu Mircea Lucescu de la cârma echipei naţionale a României? Soarta selecţionerului depinde de barajul de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Gino Iorgulescu, președintele LPF, îi dă credit în viitor tot lui Mircea Lucescu, şi crede că el este cea mai bună soluţie penztru prima reprezentativă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Urmează două meciuri pentru națională. Sunt mulți jucători pe care Lucescu trebuie să-i vadă. De asta a organizat amicalul cu Moldova. Un antrenor mai bun decât Mircea Lucescu la ora aceasta nu cred că avem și el știe mai bine ce are de făcut la națională.

Sper să aibă rezultatele dorite, pe măsura profesionalismului său. Eu îl susțin pe Mircea Lucescu. Are experiență, rezultate și tot ce îi trebuie. Nu cred că este altul cu performanțe mai bune decât el. Eu nu am auzit nimic despre Edi Iordănescu”, a spus președintele LPF, conform digisport.ro

Şi Victor Pițurcă merge tot pe mâna lui Lucescu. “Sunt foarte ferm pe această poziție, Mircea Lucescu trebuie să rămână la națională și să își ducă treaba la bun sfârșit. Nu mi se pare normal ca un antrenor ca Lucescu să fie dat afară, pe românește, până nu își termină mandatul. Este foarte clar că echipa a regresat de un timp încoace, a pierdut puncte importante cu echipa care erau la îndemâna noastră.

Totuși, în fotbal se poate întâmpla orice, așa că trebuie să mergem înainte. Urmează meciul cu Austria și cred că putem câștiga dacă vom juca la cel mai înalt nivel. Lucrurile vor reveni pe făgașul lor dacă va ieși bine la acest duel. Importabt este ca Mircea Lucescu să aibă toți jucătorii valizi și mai ales să fie în formă”, a spus Victor Pițurcă, pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
Observator
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
Rapoarte MApN: Câte avioane ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția forțelor aeriene
Fanatik.ro
Rapoarte MApN: Câte avioane ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția forțelor aeriene
19:15
Dezastru pentru un club de tradiţie din România. Interzis la transferuri pentru 2.000 de euro!
18:58
VIDEOLegenda Barcelonei se retrage! Anunț făcut pe social media: „A venit momentul”
18:42
Neluțu Varga, anunțul momentului cu privire la transferul lui Hakim Ziyech
18:28
Novak Djokovic, alte momente alarmante! S-a prăbuşit pe teren în optimi la Shanghai
18:24
EXCLUSIVRăducioiu pune presiune pe tricolorii lui Lucescu înainte de Austria: “România este obligată să câştige”
18:17
Dan Petrescu a primit o nouă ofertă! Care a fost răspunsul tehnicianului român
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 2 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 5 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 6 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
Citește și
Cele mai citite
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor AngelescuRapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu