Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB - UTA 4-0 - Antena Sport

Dennis Politic, înaintea unui meci la FCSB/ Sport Pictures

Dennis Politic a oferit o declaraţie scurtă, în faţa suporterilor, după ce n-a jucat niciun minut în partida câştigată de FCSB cu UTA, scor 4-0, în etapa a 14-a din Liga 1. Mijlocaşul de 25 de ani a fost din nou “uitat” pe bancă de Gigi Becali.

Dennis Politic s-a oprit să le ofere autografe fanilor care i-au aşteptat pe jucătorii campioanei, după victoria cu UTA, la ieşirea de pe Arena Naţională.

Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor după FCSB – UTA

Dennis Politic şi-a exprimat dorinţa de a evolua mai mult la FCSB. Mijlocaşul a bifat doar 99 de minute în ultimele zece partide ale FCSB-ului.

“Crede-mă că îmi doresc mai mult decât orice să joc”, a declarat Dennis Politic, conform iamsport.ro.

Ulterior, suporterii l-au îndemnat pe Dennis Politic să se roage mai mult, în speranţa de a prinde mai multe minute la FCSB.