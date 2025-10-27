Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB - UTA 4-0 - Antena Sport

Închide meniul
Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0

Publicat: 27 octombrie 2025, 9:35

Dennis Politic, înaintea unui meci la FCSB/ Sport Pictures

Dennis Politic a oferit o declaraţie scurtă, în faţa suporterilor, după ce n-a jucat niciun minut în partida câştigată de FCSB cu UTA, scor 4-0, în etapa a 14-a din Liga 1. Mijlocaşul de 25 de ani a fost din nou “uitat” pe bancă de Gigi Becali.

Dennis Politic s-a oprit să le ofere autografe fanilor care i-au aşteptat pe jucătorii campioanei, după victoria cu UTA, la ieşirea de pe Arena Naţională.

Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor după FCSB – UTA

Dennis Politic şi-a exprimat dorinţa de a evolua mai mult la FCSB. Mijlocaşul a bifat doar 99 de minute în ultimele zece partide ale FCSB-ului.

“Crede-mă că îmi doresc mai mult decât orice să joc”, a declarat Dennis Politic, conform iamsport.ro.

Ulterior, suporterii l-au îndemnat pe Dennis Politic să se roage mai mult, în speranţa de a prinde mai multe minute la FCSB.

“Crede-ne că și noi ne dorim” / ”Ești un om mai credincios și te bagă, probabil” / ”Trebuie să ai răbdare” / ”Fă și tu mai multe rugăciuni, te duci la slujbă, poate te bagă”, i-au spus suporterii mijlocaşului campionaie.

Politic le-a oferit un răspuns savuros celor care l-au îndemnat că facă mai multe rugăciuni: “Eh, de rugat, mă rog, dar… De acum o să stau numai în rugăciuni”, a spus mijlocaşul transferat de la Dinamo, în vară.

FCSB a obţinut o victorie crucială în lupta pentru locurile de play-off. Campioana a ajuns la 16 puncte, acumulate după 14 runde, după succesul categoric cu UTA, fiind la trei puncte distanţă de locul şase, ocupat de Oţelul.

