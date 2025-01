Ce le-a transmis Dan Petrescu jucătorilor după CFR - Farul 3-1, meci în urma căruia i s-a cerut demisia - Antena Sport

Fanii lui CFR Cluj anunţaseră înainte de duelul cu Farul că i vor cere demisia lui Dan Petrescu. Şi chiar dacă grupa din Gruia a făcut unul dintre cele mai bune partide din acest sezon, la finalul victoriei cu 3-1 suporterii au scandat împotriva antrenorului cu cinci titluri adjudecate alături de ardeleni.

Alexandru Păun a condamnat reacţia fanilor şi le-a adus aminte de performanţele europene reuşite de „Bursuc” alături de CFR. Mai mult, atacantul de 29 de ani cotat la 600.000 de euro a dezvăluit ce le-a transmis Petrescu după meci. Fostul internaţional a fost forţat de anumite probleme medicale să nu fie pe bancă la meciul împotriva „Regelui” Hagi.

Dan Petrescu, mesaj pentru jucători după ce i s-a cerut demisia

„Nu mă mai miră nimic, peste tot dacă nu ai rezultate lumea uită repede ce ai făcut. A avut niște ani extraordinari aici la CFR, cu multe trofee, multe primăveri europene, tot ce se poate și ar trebui ca lumea să fie alături de noi.

Pentru că și noi ne dorim să fim acolo sus și să ne batem la campionat, dar nu se poate întotdeauna. Uite și City, cine se gândea că o să aibă o serie cum au avut, asta denotă faptul că nu suntem roboți, suntem oameni și facem și noi greșeli.

(n. r. ce le-a transmis Dan Petrescu) Ne-a transmis felicitări și să o ținem tot așa. Suntem în obiectiv, suntem la două puncte de lider, suntem în cupă, într-adevăr am ieșit din Europa, dar am întâlnit un adversar foarte greu și chiar dacă am ieșit, am jucat în play-off, am fost aproape să jucăm în grupe.