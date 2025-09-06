Ce lovitură! A marcat împotriva lui Real Madrid în Champions League și acum va semna cu CFR Cluj - Antena Sport

CFR Cluj este gata să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor, la câteva zile după ce a oficializat mutarea senzațională a francezului Kurt Zouma. Ardelenii sunt aproape să bată palma cu jucătorul care a înscris în poarta Realului în Champions League.
Fotbalistul are o cotă de piață de 2,5 milioane de euro și este liber de contract după despărțirea de Nottingham Forest. Are în palmares trei titluri de campion cu formația belgiană Club Brugge.
CFR Cluj, la un pas de transferul lui Emmanuel Dennis
După ce l-a adus pe Kurt Zouma din postura de jucător liber de contract, Neluțu Varga este aproape să dea o nouă lovitură de proporții la CFR Cluj. Oficialul ardelenilor va aduce în Gruia un fotbalist cu un CV impresionant.
Potrivit digisport.ro, este vorba despre nigerianul Emmanuel Dennis, atacant în vârstă de 27 de ani, cu o cotă de piață de 2,5 milioane de euro. Acesta este liber de contract după despărțirea de Nottingham Forest.
Sursa citată menționează că cei de la CFR Ckuj ar fi ajuns deja la un acord cu jucătorul care a adunat 13 meciuri în UEFA Champions League. Dennis a reușit performanța de a marca în poarta celor de la Real Madrid, în perioada când evolua pentru Club Brugge.
CV-ul lui Emmanuel Dennis
- Zorya Lugansk, Club Brugge, FC Koln, Nottingham Forest, Watford, Istanbul Bașakșehir și Blackburn sunt echipele pentru care a evoluat în cariera sa
- Are în palmares trei titluri de campion al Belgiei cu Club Brugge: 2018, 2020 și 2021
- Are 8 selecții și un gol pentru naționala Nigeriei
- 17 milioane de euro a fost cea mai mare valoare de piață a jucătorului
