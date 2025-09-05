CFR Cluj se pregăteşte de un nou transfer, după Kurt Zouma! Anunţul făcut de L'Equipe şi gafa francezilor - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 5 septembrie 2025, 8:20

CFR Cluj se pregăteşte de un nou transfer, după Kurt Zouma! Anunţul făcut de LEquipe şi gafa francezilor

Marcus Coco, în timpul unui meci din Ligue 1 / Profimedia

CFR Cluj l-a convins pe francezul Kurt Zouma să semneze în Gruia, dar nu a încheiat campania de transferuri. Perioada de mercato din România se încheie pe 8 septembrie, iar clujenii vor să îl aducă pe Marcus Coco.

În vârstă de 29 de ani, fundaşul dreapta este liber de contract în acest moment după ce s-a despărţit în luna iunie de Nantes, club la care a evoluat încă din 2019.

Marcus Coco este dorit de CFR Cluj. Echipa din Gruia se luptă cu Hapoel Tel Aviv

Potrivit francezilor de la L’Equipe, CFR Cluj i-a înaintat deja o ofertă lui Marcus Coco. Cu toate acesteam formaţia din Gruia nu este singura interesată de serviciile acestuia.

Aceeaşi sursă susţine că CFR Cluj trebuie să se lupte cu Hapoel Tel Aviv pentru semnătura fundaşului dreapta, care poate juca şi ca extremă dreapta, potrivit L’Equipe.

Acestea nu sunt singurele oferte primite de Marcus Coco vara aceasta. Francezul a fost dorit şi de ruşii de la Akron Togliatti, dar acesta a refuzat din start oferta din cauza contextului politic. Aceasta ar fi prima aventură a sa în afara Franţei.

Cunoscuta publicaţie franceză a făcut şi o gafă atunci când a anunţat prima oară interesul celor de la CFR Cluj pentru Marcus Coco. În primă fază, francezii s-au referit la clubul din Gruia drept “bulgarii” de la Cluj.

  • 1,2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Marcus Coco, potrivit transfermarkt.com
  • 260 de meciuri a bitaf Marcus Coco în Ligue 1
