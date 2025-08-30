Ce se întâmplă cu transferul lui Andrei Borza, după convocarea la echipa naţională. Victor Angelescu a clarificat totul - Antena Sport

Victor Angelescu a făcut un anunţ despre situaţia lui Andrei Borza de la Rapid, după convocarea la echipa naţională pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Amicalul cu canadienii va fi vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

După victoria Rapidului cu UTA, scor 2-0, din etapa a opta a Ligii 1, Victor Angelescu a fost întrebat dacă vor mai exista plecări de la echipă, în perioada următoare.

Ce se întâmplă cu Andrei Borza, după convocarea la echipa naţională

Preşedintele giuleştenilor a subliniat faptul că îşi doreşte ca toţi jucătorii să continue sub comanda lui Costel Gâlcă, inclusiv Andrei Borza. Deşi era dat ca şi plecat de la Rapid, la începutul verii, echipa care l-a dorit pe tânărul fundaş nu s-a arătat dispusă să achite suma minimă cerută de giuleşteni, anume trei milioane de euro.

“Nu ne dorim să vindem niciun jucător, strategia a fost să menținem lotul. La Borza, dacă se va achita suma pe care am cerut-o va pleca. Noi nu suntem dispuși să negociem sub acea sumă (n.r. 3.000.000 de euro).

Este de departe cel mai bun Under din prima ligă. E important să rămână. Este mai jos de 5 milioane de euro, dar nu mult mai jos. E o sumă bună. Grila va crește tot timpul. Am vrea să-i menținem pe toți în lot. E tânăr, are timp să plece în iarnă sau in vara viitoare”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.