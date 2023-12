Ce spune Anghel Iordănescu despre Andrea Compagno, după ce patronul FCSB a declarat că italianul nu va mai fi introdus în teren - Antena Sport

Cum arată echipele probabile la derby-ul CFR Cluj – FCSB:

CFR Cluj: R. Sava – Mogoș, Kresic, M. Ilie, 45. Camora – C. Deac, Muhar, Tachtsidis, Avounou – Otele, Bîrligea

Rezerve: Hindrich, Juricic, Ziv Morgan, E. Krasniqi, R. Filip, Konoplianka, Cvek, T. Lucaci, Fica

Absenți: Ajeti, Cr. Manea (accidentați)

Antrenor: Andrea Mandorlini

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Olaru, Șut, Oct. Popescu – Băluță, Compagno, Fl.Coman

Rezerve: Vlad, Crețu, Ganea, Dawa, Haruț, Rotariu, Radaslavescu, Miculescu, Djokovic

Absenți: Chiricheș, Oct. Popescu (Accidentați)

Antrenor: Elias Charalambous

Ce spunea Gigi Becali despre Andrea Compagno

Gigi Becali l-a criticat dur în ultima vreme pe Andrea Compagno. Patronul FCSB a susţinut că acesta nu va mai văzut în atac. Becali râdea, în timpul unei declaraţii date la Palat, de Compagno, spunând că orice atacant pe care îl va lua va fi bun, în comparaţie cu italianul.

„Ultima ofertă pe care am făcut-o a fost de 1 milion de euro. Am lăsat la 1 milion, eu cer 1 milion. Am dat 1,5 milioane. Ce să faci? Asta este când n-ai cap. Sunt jucători, sunt oameni, de fapt, le zic oameni. Dacă omul e muncitor și are 500 de euro pe lună și după aia merge la 4.000, nu-l mai interesează.

După un an de zile, a făcut 50.000 de euro. Asta e părerea mea. El, după ce a avut 5.000 la Craiova, a venit aici la 20.000, el s-a săturat. Și când a dat de atâția bani, s-a făcut de bani. Nu vedeți? Una-două, pac, în cap. Ai 2 metri, stai, băi, pe picioare.

Am cerut un milion, ei au dat 500.000. Poate dau 700.000. Din Arabia și din Italia. Să vedem care dă banii. Oricum, nu o să-l mai vedeți. Să vedem dacă ne înțelegem cu el, i-am dat 20.000 de euro pe lună, găsește-ți o echipă și pleacă! Facem circăreală la FCSB?”, declara Gigi Becali.