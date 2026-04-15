Rapid a dat replica după zvonurile privind venirea lui Pancu în locul lui Gâlcă: “Așa cum este normal”

Rapid a ieșit cu un comunicat la câteva ore distanță după ce în presă a apărut informația potrivit căreia Daniel Pancu va fi adus în locul lui Costel Gâlcă în sezonul viitor pentru a ataca titlul din Liga 1. După ce Victor Angelescu a oferit asigurări că nu există vreo discuție cu un alt tehnician, clubul a reiterat la rândul său acest lucru prin textul emis.

Rapidul se află într-o situație extrem de delicată, după ce nu a reușit să obțină decât un succes în patru etape de play-off. Singurul succes al giuleștenilor a venit contra lui Dinamo, în prima rundă, după care au urmat două eșecuri și un egal, rezultate neconvingătoare pentru un club care a terminat sezonul regulat pe locul 2 și care avea aspirații la titlu.

Rapid neagă ferm zvonurile legate de Pancu

Dată fiind situația de la Rapid, în presă au început să apară dubii cu privire la postul lui Gâlcă din sezonul viitor. Astfel, a apărut inclusiv narativa potrivit căreia Daniel Pancu este preferat de conducerea alb-vișiniilor pentru preluarea băncii tehnice din vară.

La scurt timp după ce și Victor Angelescu a negat aceste informații, Rapid a ieșit și cu un comunicat oficial prin care și-a exprimat susținerea față de Costel Gâlcă. În plus, clubul de sub Podul Grant a menționat că echipa este concentrată în prezent strict pe finalul sezonului, unde în continuare au șanse matematice la titlu și mai mult de atât, pot lupta pentru un loc de cupe europene.

“În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public privind o posibilă schimbare la nivelul băncii tehnice, FC Rapid își reafirmă în mod ferm susținerea pentru antrenorul principal, Constantin Gâlcă. La nivel decizional, nu a existat și nu există nicio discuție legată de o eventuală înlocuire a staffului tehnic, iar toate informațiile vehiculate în acest sens sunt complet nefondate. Clubul nu poartă și nu a purtat până la acest moment nicio discuție privind o schimbare pe banca tehnică.