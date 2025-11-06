Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi, eliminat după 19 minute în Rapid Viena - Universitatea Craiova! S-a răstit la un jucător advers - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Mirel Rădoi, eliminat după 19 minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova! S-a răstit la un jucător advers

Mirel Rădoi, eliminat după 19 minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova! S-a răstit la un jucător advers

Publicat: 6 noiembrie 2025, 22:47

Comentarii
Mirel Rădoi, eliminat după 19 minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova! S-a răstit la un jucător advers

Mirel Rădoi / Captură Digi Sport

Mirel Rădoi a stat pe banca Universităţii Craiova doar 19 minute în meciul din etapa a treia din Conference League pe care oltenii o dispută pe terenul celor de la Rapid Viena. Antrenorul oltenilor a primit două cartonaşe galbene în acest interval şi a fost eliminat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primul galben a fost primit în minutul 12 de Mirel Rădoi. Fostul selecţioner a fost surprins de decizia arbitrului, neînţelegând de ce a fost avertizat după ce a cerut nişte explicaţii.

Mirel Rădoi a fost eliminat după 19 minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova

Câteva minute mai târziu, în minutul 19, Gulliksen a căzut chiar în dreptul băncii tehnice a celor de la Craiova, după o intrare dură a lui Romanchuk. Jucătorul celor de la Rapid Viena a cerut fault, moment în care Mirel Rădoi şi-a ieşit din minţi şi s-a răstit la acesta şi i-a spus să se ridice. La rândul său, antrenorul Craiovei a fost înjurat de Gulliksen.

Imediat, centralul a ajuns în dreptul băncii de rezerve a oltenilor şi i-a arătat al doilea cartonaş galben lui Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor fiind eliminat.

Mirel Rădoi s-a dus apoi în înaltul tribunei din Viena, pentru a urmări restul partidei din etapa a treia din Conference League.

Reclamă
Reclamă

Echipele de start în Rapid Viena – Universitatea Craiova:

  • Rapid Viena: Gartler – Bolla, Ahoussou, Yao, Auer – Seldi, Grgic – Wurmbrand, Gulliksen, Radulovic – Kara
    Rezerve: Hedl, Orgler, Tilio, Ndazie, Schaub, Amane, Weixelbraun, Roka, Groller, Cvetkovic, F. Demir, Antiste
    Antrenor: Peter Stöger
  • Universitatea Craiova: Isenoko – Romanchuk, Rus, Badelj – Mora, Teles, Anzor, Cicâldău, Bancu – Assad, Nsimba
    Rezerve: Lung Jr., L. Popescu, Ștefan, Crețu, Screciu, T. Băluță, Baiaram, Houri, Mogoș, Stevanovic, Băsceanu, D. Matei
    Antrenor: Mirel Rădoi
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
Fanatik.ro
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
22:40
LIVE TEXTRapid Viena – Universitatea Craiova 0-1. Romanchuk înscrie!
22:22
„Dacă jucam 11 contra 11, puteam să câștigăm”. Darius Olaru, mesaj ferm după Basel – FCSB 3-1. Ce a spus despre golul marcat
22:21
David Miculescu, iritat după Basel – FCSB 3-1: “Nu i-am simţit atât de puternici! Am fost peste ei la început”
22:21
Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după 1-3 cu Basel: „Trebuie să luăm”
22:13
Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: „Era 99% făcut!”
22:06
“Mai credeţi în calificare?” Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel – FCSB 3-1: “Trebuie să alegem”
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 3 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 4 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 5 Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool 6 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență