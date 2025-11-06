Mirel Rădoi, eliminat după 19 minute în Rapid Viena - Universitatea Craiova! S-a răstit la un jucător advers - Antena Sport

Mirel Rădoi a stat pe banca Universităţii Craiova doar 19 minute în meciul din etapa a treia din Conference League pe care oltenii o dispută pe terenul celor de la Rapid Viena. Antrenorul oltenilor a primit două cartonaşe galbene în acest interval şi a fost eliminat.
Primul galben a fost primit în minutul 12 de Mirel Rădoi. Fostul selecţioner a fost surprins de decizia arbitrului, neînţelegând de ce a fost avertizat după ce a cerut nişte explicaţii.
Mirel Rădoi a fost eliminat după 19 minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova
Câteva minute mai târziu, în minutul 19, Gulliksen a căzut chiar în dreptul băncii tehnice a celor de la Craiova, după o intrare dură a lui Romanchuk. Jucătorul celor de la Rapid Viena a cerut fault, moment în care Mirel Rădoi şi-a ieşit din minţi şi s-a răstit la acesta şi i-a spus să se ridice. La rândul său, antrenorul Craiovei a fost înjurat de Gulliksen.
Imediat, centralul a ajuns în dreptul băncii de rezerve a oltenilor şi i-a arătat al doilea cartonaş galben lui Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor fiind eliminat.
Mirel Rădoi s-a dus apoi în înaltul tribunei din Viena, pentru a urmări restul partidei din etapa a treia din Conference League.
Echipele de start în Rapid Viena – Universitatea Craiova:
- Rapid Viena: Gartler – Bolla, Ahoussou, Yao, Auer – Seldi, Grgic – Wurmbrand, Gulliksen, Radulovic – Kara
Rezerve: Hedl, Orgler, Tilio, Ndazie, Schaub, Amane, Weixelbraun, Roka, Groller, Cvetkovic, F. Demir, Antiste
Antrenor: Peter Stöger
- Universitatea Craiova: Isenoko – Romanchuk, Rus, Badelj – Mora, Teles, Anzor, Cicâldău, Bancu – Assad, Nsimba
Rezerve: Lung Jr., L. Popescu, Ștefan, Crețu, Screciu, T. Băluță, Baiaram, Houri, Mogoș, Stevanovic, Băsceanu, D. Matei
Antrenor: Mirel Rădoi
- Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1. Romanchuk înscrie!
- PAOK – Young Boys LIVE SCORE (22:00). Răzvan Marin joacă cu AEK în Conference League
- Fără lumină și umerașe rupte! Imaginile nepăsării în vestiarul oaspeților echipei lui Andrei Rațiu
- „Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena
- „Avem de lucrat”. Mirel Rădoi, categoric înaintea confruntării cu Rapid Viena din Conference League