Mirel Rădoi, eliminat după 19 minute în Rapid Viena - Universitatea Craiova! S-a răstit la un jucător advers - Antena Sport

Mirel Rădoi a stat pe banca Universităţii Craiova doar 19 minute în meciul din etapa a treia din Conference League pe care oltenii o dispută pe terenul celor de la Rapid Viena. Antrenorul oltenilor a primit două cartonaşe galbene în acest interval şi a fost eliminat.

Primul galben a fost primit în minutul 12 de Mirel Rădoi. Fostul selecţioner a fost surprins de decizia arbitrului, neînţelegând de ce a fost avertizat după ce a cerut nişte explicaţii.

Mirel Rădoi a fost eliminat după 19 minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova

Câteva minute mai târziu, în minutul 19, Gulliksen a căzut chiar în dreptul băncii tehnice a celor de la Craiova, după o intrare dură a lui Romanchuk. Jucătorul celor de la Rapid Viena a cerut fault, moment în care Mirel Rădoi şi-a ieşit din minţi şi s-a răstit la acesta şi i-a spus să se ridice. La rândul său, antrenorul Craiovei a fost înjurat de Gulliksen.

Imediat, centralul a ajuns în dreptul băncii de rezerve a oltenilor şi i-a arătat al doilea cartonaş galben lui Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor fiind eliminat.

Mirel Rădoi s-a dus apoi în înaltul tribunei din Viena, pentru a urmări restul partidei din etapa a treia din Conference League.