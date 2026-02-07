Cele două transferuri pregătite de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Asta trebuie să știe suporterii” - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo pregătește încă două transferuri, în această perioadă de mercato. Președintele „câinilor” a dezvăluit că oficialii echipei discută constant și cu Zeljko Kopic, pentru aducerea întăririlor la echipă.

Nicolescu a declarat că Dinamo vrea să transfere un atacant și un mijlocaș central. Oficialul „câinilor” a transmis că s-au purtat negocieri pentru un vârf, în locul lui Stipe Perica, însă acestea au picat în cele din urmă.

Cele două transferuri pregătite de Dinamo: un atacant și un mijlocaș central

Andrei Nicolescu a transmis că Zeljko Kopic a găsit alte soluții pentru postul de atacant, după ce primele piste nu s-au concretizat. El i-a asigurat pe suporteri faptul că antrenorul are un rol extrem de important în transferurile realizate de „câini”.

„Avem alte opțiuni pentru atac, cele care erau înainte să rezilieze Perica nu mai sunt valabile. Lucrurile în zona asta nu se pot întâmpla ca la carte. Deși noi încercăm să structurăm cât mai mult, la transferuri nu poți avea predictibilitate.

S-ar putea să controlezi 7 factori din 8, dar acel un factor să fie decisiv. O afacere care e aproape finalizată își pierde valabilitatea pentru că unul dintre factori nu se aliniază.