Rapid a făcut anunțul în privința lui Olimpiu Moruțan: „O tâmpenie!” - Antena Sport

Rapid București a dat cea mai importantă lovitură din acest mercato în Liga 1 și l-a transferat pe Olimpiu Moruțan, care va juca sub formă de împrumut în Giulești până la finalul acestui sezon.
S-a vorbit și despre salariul pe care fotbalistul român îl va încasa la gruparea alb-vișinie, însă Victor Angelescu a simțit nevoia să intervină în privința sumei.
Ce salariu are Olimpiu Moruțan la Rapid. Victor Angelescu a făcut anunțul
Olimpiu Moruțan este lovitura iernii în fotbalul românesc, acesta fiind convins de Rapid să vină să joace sub comanda lui Costel Gâlcă. Acesta și-a dat acceptul pentru a veni în Giulești și va încasa un salariu consistent.
Deși se zvonea că Rapidul i-ar plăti un salariu lunar de 40.000 de lună, Victor Angelescu, acționarul minoritar al alb-vișiniilor, a intervenit în acest context și a clarificat lucrurile.
„Asta e o tâmpenie! Noi nu avem asemenea salarii. Avem reguli clare. Olimpiu a făcut niște eforturi. A renunțat la niște bani. Are un salariu bun, dar nu 40.000 de euro. Există și opțiune de cumpărare în vară.
Suntem un club care plătește bine, dar nu 40.000. E departe de realitate”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.
