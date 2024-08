CFR Cluj - Botoşani, LIVE TEXT, 19:00! Echipa lui Dan Petrescu ţinteşte a doua victorie consecutivă! Echipele probabile - Antena Sport

Dan Petrescu se teme înaintea meciului cu Botoşani

Dan Petrescu se teme înaintea meciului cu FC Botoşani. Antrenorul ardelenilor a spus că nu a avut timp să îi cunosc pe mulţi dintre jucători.

„E clar că venirea lui Ciobi la echipă a adus un plus, din trei meciuri au câștigat două, e organizată, foarte buni pe contraatac, foarte buni la fazele fixe, foarte dinamici, au soluții pe toate posturile, sunt fresh, odihniți, în comparație cu noi, unde sunt jucători în primul 11 cu o anumită vârstă. Nu e ușor să joci la două zile jumate pe această căldură. Va fi greu să fac primul 11 și niște schimbări care să aducă ceva în plus. Avem ceva probleme de lot cu accidentări, sunt puțin îngrijorat, supărat, sunt convins că următoarele trei meciuri sunt vitale pentru clubul nostru.

Mă preocupă foarte mult situația din clasament, în momentul de față nu suntem bine, sper că toți jucătorii înțeleg. Sunt foarte mulți jucători noi, e posibil ca unii din ei să debuteze la meciul ăsta fără să fi făcut un antrenament sau două cu noi. Asta a fost situația anul acesta. Pentru mine e cea mai grea situație de când sunt la CFR. Așa de mulți jucători noi nu am avut niciodată să nu am timp să îi cunosc. E posibil orice. Dacă mai pleacă jucători așa cum am citit prin ziare, e normal să vină jucători noi. E primul an când se întâmplă să plece atât de mulți jucători valoroși în timpul campionatului, în timpul meciurilor din cupele europene. Asta e situația, trebuie să mă adaptez, dar eu sunt îngrijorat pentru că țin foarte mult la acest club și sper să avem rezultate”, a spus Dan Petrescu înaintea partidei cu FC Botoşani.