Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj, comunicat dur după derapajul lui Cristiano Bergodi din Gruia: „Gestul său a lezat un întreg club” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj, comunicat dur după derapajul lui Cristiano Bergodi din Gruia: „Gestul său a lezat un întreg club”

CFR Cluj, comunicat dur după derapajul lui Cristiano Bergodi din Gruia: „Gestul său a lezat un întreg club”

Daniel Işvanca Publicat: 8 februarie 2026, 15:23

Comentarii
CFR Cluj, comunicat dur după derapajul lui Cristiano Bergodi din Gruia: Gestul său a lezat un întreg club”

Cadru de la finalul meciului CFR - Universitatea Cluj / Ziarul de Cluj

CFR – Universitatea Cluj a fost meciul la finalul căruia tensiunea din teren a „erupt”. După ce l-a provocat în repetate rânduri pe Cristiano Bergodi, Andrei Cordea a fost luat la propriu la palme de antrenorul italian, iar de aici absolut totul a degenerat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucători din partea ambelor echipe și-au împărțit pumni în meleul rezultat și cel mai probabil Comisia de Disciplină va aplica sancțiuni grele, în funcție de raportul întocmit de centralul Rareș Vidican.

Comunicatul celor de la CFR Cluj, după meleul din finalul meciului cu ”U”

Scene reprobabile s-au petrecut sâmbătă seară la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj. Cristiano Bergodi a sărit la bătaie la Andrei Cordea, iar jucătorii ambelor echipei s-au încăierat și au fost despărțiți cu greu.

Tehnicianul „șepcilor roșii” și jucătorul celor de la CFR Cluj au văzut cartonașul roșu, urmând să își afle sancțiunile în zilele următoare. Clubul din Gruia a publicat pe social media un comunicat cu privire la incidentele din finalul jocului.

„Un astfel de meci implică, în mod inevitabil, sentimente puternice, resimțite atât în tribune, cât și în teren. Însă, ce s-a întâmplat la finalul derby-ului Clujului rămâne, pur și simplu, de neacceptat.

Reclamă
Reclamă
Chiar dacă nu l-a atacat în niciun fel pe antrenorul oaspeților, ci a răspuns unui atac venit din partea unui jucător advers, Andrei Cordea, ținta directă a tehnicianului, a prezentat public, în direct la TV, scuze față de Cristiano Bergodi din respect pentru vârsta, experiența și cariera acestuia. Un gest pe care îl așteptam și din partea dânsului până la finalul zilei, măcar dintr-o formă fictivă de respect, dar care a întârziat să apară.
Condamnăm, în mod ferm, orice formă de agresiune, fie ea verbală sau fizică, și suntem promotorii măsurilor care au rolul de a corecta astfel de derapaje. Sperăm ca, în fața autorităților competente, comportamentul domnului Bergodi să nu fie un episod ușor de trecut cu vederea, pentru că ar fi doar o dovadă a faptului că astfel de comportamente sunt complet acceptabile.
Îi reamintim, pe această cale, că gestul său nu a lezat doar un jucător, ci un întreg club care i-a fost casă timp de mai bine de șapte luni, care a încercat (și a reușit) să pună Clujul pe harta Europei, să inspire și să dezvolte, reușind să câștige nu mai puțin de 8 titluri de Campioană, 5 Cupe și 4 Supercupe.
Îi purtăm deosebit respect domnului Cristiano Bergodi pentru întreaga sa carieră și pentru tot ce a realizat pentru fotbalul românesc. Profesionistului Cristiano Bergodi, nu membrului de galerie.
Cluj-Napoca
08.02.2026”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
Observator
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
Daniel Bîrligea, decizie surpriză de ultimă oră. Cum arată primul 11 al FCSB la meciul cu Oțelul. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, decizie surpriză de ultimă oră. Cum arată primul 11 al FCSB la meciul cu Oțelul. Exclusiv
15:10
VIDEOARGINT pentru Bernadette Szocs la Europe Top 16 Cup, după 0-3 în finala cu Sabine Winter
15:01
Răzvan Lucescu și-a aflat pedeapsa! Câte etape de suspendare a primit după ce a fost eliminat în Lyon – PAOK
14:41
Gigi Becali, decizie de ultim moment în privința lui Daniel Bîrligea. Ce echipă va alinia FCSB la Galați
14:35
FotoReacţia americanilor după ce Lindsay Vonn a urlat de durere, înainte să fie luată cu elicopterul spre spital
14:15
Hansi Flick, gata să ia o decizie radicală la Bacelona! Cum influențează alegerile pentru funcția de președinte
13:48
Super-meciuri pentru români în cele mai tari campionate! Cristi Chivu joacă la Sassuolo. Dueluri tari în Anglia și Franța
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 3 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 4 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 5 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 6 “Nu pot să reproduc” Dan Nistor l-a făcut praf pe Andrei Cordea, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Să creadă că e ca el”
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”