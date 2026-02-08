CFR Cluj, comunicat dur după derapajul lui Cristiano Bergodi din Gruia: „Gestul său a lezat un întreg club” - Antena Sport

Cadru de la finalul meciului CFR - Universitatea Cluj / Ziarul de Cluj

CFR – Universitatea Cluj a fost meciul la finalul căruia tensiunea din teren a „erupt”. După ce l-a provocat în repetate rânduri pe Cristiano Bergodi, Andrei Cordea a fost luat la propriu la palme de antrenorul italian, iar de aici absolut totul a degenerat.

Jucători din partea ambelor echipe și-au împărțit pumni în meleul rezultat și cel mai probabil Comisia de Disciplină va aplica sancțiuni grele, în funcție de raportul întocmit de centralul Rareș Vidican.

Comunicatul celor de la CFR Cluj, după meleul din finalul meciului cu ”U”

Scene reprobabile s-au petrecut sâmbătă seară la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj. Cristiano Bergodi a sărit la bătaie la Andrei Cordea, iar jucătorii ambelor echipei s-au încăierat și au fost despărțiți cu greu.

Tehnicianul „șepcilor roșii” și jucătorul celor de la CFR Cluj au văzut cartonașul roșu, urmând să își afle sancțiunile în zilele următoare. Clubul din Gruia a publicat pe social media un comunicat cu privire la incidentele din finalul jocului.

„Un astfel de meci implică, în mod inevitabil, sentimente puternice, resimțite atât în tribune, cât și în teren. Însă, ce s-a întâmplat la finalul derby-ului Clujului rămâne, pur și simplu, de neacceptat.