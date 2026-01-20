CFR Cluj și-a prezentat oficial noul jucător! A fost format de PSV Eindhoven - Antena Sport

CFR Cluj a mutat din nou pe piața transferurilor și a oficializat marți mutarea lui Denis Crișan, fotbalist de doar 18 ani, format la academia celor de la PSV Eindhoven.
Puștiul a evoluat ultima dată pentru echipa sub 19 ani a celor de la Mallorca. Denis este la bază mijlocaș ofensiv și are două selecții la naționala sub 18 ani a României.
Denis Crișan a semnat cu CFR Cluj
CFR Cluj s-a întărit în această iarnă cu un mijlocaș ofensiv, văzut drept o soluție pentru viitorul naționalei de fotbal a României. Este vorba despre Denis Crișan, mijlocaș ofensiv format de PSV Eindhoven.
El a mai fost legitimat la echipa de tineret a celor de la Espanyol, dar și la Rayo Vallecano, iar ultima oară a evoluat la Mallorca U19. Anunțul oficial a venit marți.
- Florentin Petre, declarație emoționantă la demolarea stadionului lui Dinamo: “Toate amintirile frumoase”
- Rapid a făcut anunțul în privința lui Olimpiu Moruțan: „O tâmpenie!”
- Gigi Becali, anunț despre strategia de transferuri de la FCSB: “6 milioane de euro, MM face ce vrea”
- Andre Duarte, gata să debuteze la FCSB. Anunţul oficial al campioanei
- Răsturnare de situaţie! Jucătorul dat la CFR Cluj a fost prezentat de rivala U Cluj