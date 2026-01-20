CFR Cluj și-a prezentat oficial noul jucător! A fost format de PSV Eindhoven - Antena Sport

CFR Cluj a mutat din nou pe piața transferurilor și a oficializat marți mutarea lui Denis Crișan, fotbalist de doar 18 ani, format la academia celor de la PSV Eindhoven.

Puștiul a evoluat ultima dată pentru echipa sub 19 ani a celor de la Mallorca. Denis este la bază mijlocaș ofensiv și are două selecții la naționala sub 18 ani a României.

Denis Crișan a semnat cu CFR Cluj

CFR Cluj s-a întărit în această iarnă cu un mijlocaș ofensiv, văzut drept o soluție pentru viitorul naționalei de fotbal a României. Este vorba despre Denis Crișan, mijlocaș ofensiv format de PSV Eindhoven.

El a mai fost legitimat la echipa de tineret a celor de la Espanyol, dar și la Rayo Vallecano, iar ultima oară a evoluat la Mallorca U19. Anunțul oficial a venit marți.

„Bine ai venit, Denis Crișan!

Un nou tânăr de perspectivă la CFR Cluj! Începând de astăzi, Denis Crișan este noul nostru atacant lateral!

În vârstă de doar 18 ani, Denis revine la Cluj-Napoca, orașul său natal, după ce a fost format în academii cunoscute din Europa. Acesta a făcut parte din renumita academie a celor de la PSV Eindhoven, iar ulterior a evoluat pentru echipele de juniori ale unor cluburi importante din Spania, precum Espanyol, Rayo Vallecano sau Mallorca.

În ultimele săptămâni, Denis Crișan s-a pregătit alături de echipa noastră în cantonamentul din Spania, bifând minute în meciul amical disputat împotriva celor de la Gent. La nivel internațional, acesta a îmbrăcat tricoul reprezentativelor de tineret ale României.