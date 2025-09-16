CFR Cluj și-a transferat fotbalist brazilian! Anunțul clubului din Gruia - Antena Sport

CFR Cluj a mutat din nou pe piața transferurilor, la câteva zile după semi-eșecul contra celor de la Metaloglobus București. Sub comanda lui Andrea Mandorlini va ajunge un fotbalist brazilian.
Este vorba despre Mateus Peloggia, un mijlocaș defensiv în vârstă de 22 de ani. Cel mai probabil, acesta a fost adus și în contextul absențelor din zona mediană a ardelenilor.
Mateus Peloggia a semnat cu CFR Cluj
La o zi după ce a anunțat transferul puștiului Alexandru Covaci, fotbalist provenit din academia clubului, CFR Cluj a oficializat și sosirea lui Mateus Peloggia, jucător brazilian de 22 de ani, care evoluează pe postul de mijlocaș defensiv.
El a făcut junioratul la Taubate și a fost împrumutat și la celebra academie a celor de la Botafogo. Acesta are înălțimea de 1,85 metri și are și cetățenie italiană.
„Bem-vindo, Mateus Peloggia!
Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Mateus Peloggia este noul mijlocaș al echipei noastre!
Originar din Brazilia, tânărul mijlocaș în vârstă de 22 de ani a evoluat în țara sa natală, unde a crescut la cunoscuta academie a celor de la Botafogo și a mai îmbrăcat tricoul celor de la Taubate.
Îi urăm bun venit și cât mai multe realizări în tricoul vișiniu”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
