CFR Cluj a anunțat un nou transfer, la două zile după remiza cu Metaloglobus - Antena Sport

CFR Cluj face mutări pe bandă rulantă, însă rezultatele se lasă așteptate, indiferent că ne referim la cupe europene sau campionatul intern. Formația antrenată de Andrea Mandorlini a remizat etapa aceasta pe terenul celor de la Metaloglobus, scor 1-1.
După Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani, oficialii clubului din Gruia au realizat transferul unui puști de 16 ani, crescut în academia ardelenilor.
CFR Cluj, transfer la două zile de la meciul cu Metaloglobus
Cristi Balaj a vorbit recent despre debuturile lui Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR Cluj, însă pentru moment Andrea Mandorlini nu pare să aibă noroc în ceea ce privește campionatul intern.
Eliminată din play-off-ul UEFA Conference League, CFR Cluj face transfer după transfer. La două zile după remiza rușinoasă de la Clinceni, scor 1-1 cu Metaloglobus, ardelenii au oficializat mutarea unui puști de 16 ani.
El este format chiar la academia celor de la CFR Cluj și evoluează pe postul de atacant lateral. Este primul său contract de fotbalist profesionist, acesta fiind convocat periodic la naționalele de juniori.
Comunicatul CFR Cluj
„Un nou fotbalist profesionist în familia CFR
Suntem bucuroși să vă anunțăm că Alexandru Covaci, născut în anul 2009, atacant lateral al Academiei noastre, a semnat primul său contract de fotbalist profesionist cu CFR Cluj!
Practicând fotbalul de la vârsta de 7 ani, Alexandru a bifat multiple prezențe la echipa națională, remarcându-se prin viteză și creativitate în jocul ofensiv. CFRist de mic, venit la Academia noastră în vara acestui an, atacantul și-a pus amprenta prin evoluțiile sale convingătoare și ambiția de a progresa constant.
Îți urăm mult succes, Alexandru, și cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
- Petrolul – Dinamo LIVE TEXT, 21:00. “Câinii”, fără eşec de cinci etape. Echipele de start
- “Impardonabil” Dumitru Dragomir l-a criticat pe Gigi Becali şi îl consideră principalul vinovat: “De pe altă planetă”
- Valeriu Iftime i-a pus gând rău FCSB-ului: „Viața mea e să schimb antrenorul”
- Daniel Pancu a identificat singura problemă de la FCSB: “Nu au cum”
- Daniel Pancu a spus cine este marea surpriză de la Universitatea Craiova: „Pierde foarte greu mingea”