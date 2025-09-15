CFR Cluj a anunțat un nou transfer, la două zile după remiza cu Metaloglobus - Antena Sport

Jucătorii celor de la CFR Cluj, după remiza cu Metaloglobus / SPORT PICTURES

CFR Cluj face mutări pe bandă rulantă, însă rezultatele se lasă așteptate, indiferent că ne referim la cupe europene sau campionatul intern. Formația antrenată de Andrea Mandorlini a remizat etapa aceasta pe terenul celor de la Metaloglobus, scor 1-1.

După Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani, oficialii clubului din Gruia au realizat transferul unui puști de 16 ani, crescut în academia ardelenilor.

CFR Cluj, transfer la două zile de la meciul cu Metaloglobus

Cristi Balaj a vorbit recent despre debuturile lui Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR Cluj, însă pentru moment Andrea Mandorlini nu pare să aibă noroc în ceea ce privește campionatul intern.

Eliminată din play-off-ul UEFA Conference League, CFR Cluj face transfer după transfer. La două zile după remiza rușinoasă de la Clinceni, scor 1-1 cu Metaloglobus, ardelenii au oficializat mutarea unui puști de 16 ani.

El este format chiar la academia celor de la CFR Cluj și evoluează pe postul de atacant lateral. Este primul său contract de fotbalist profesionist, acesta fiind convocat periodic la naționalele de juniori.