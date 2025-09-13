Alin Fică, detalii despre transferul picat la Rapid. A dat cărțile pe față după 1-1 cu Metaloglobus - Antena Sport

Alin Fică a oferit prima reacție după Metaloglobus – Rapid 1-1. Mijlocașul de la CFR Cluj a venit cu detalii despre transferul picat la Rapid.

În finalul perioadei de mercato, Alin Fică a fost ca și transferat de Rapid. Totuși, în cele din urmă, mutarea nu s-a realizat, iar jucătorul a rămas la CFR Cluj.

Ce a spus Alin Fică despre transferul picat la Rapid

Alin Fică a transmis că este fericit că a rămas la CFR Cluj. Acesta a vorbit și despre mutarea care, în cele din urmă, nu s-a materializat și a dezvăluit că a purtat discuții avansate cu oficialii de la Rapid.

De asemenea, acesta a dat asigurări că nu se gândește la plecare și este gata să dea totul în tricoul CFR-ului.

“Cred că ne-a lipsit curajul. Încrederea de sine. La final s-a văzut asta. Vom face tot ce ne stă în putere să ne revenim acolo unde ne este locul. Mereu ne-am bătut la primele locuri. O să muncim pentru a ajunge, din nou, acolo.