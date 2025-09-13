Alin Fică, detalii despre transferul picat la Rapid. A dat cărțile pe față după 1-1 cu Metaloglobus - Antena Sport

Alin Fică a oferit prima reacție după Metaloglobus – Rapid 1-1. Mijlocașul de la CFR Cluj a venit cu detalii despre transferul picat la Rapid.
În finalul perioadei de mercato, Alin Fică a fost ca și transferat de Rapid. Totuși, în cele din urmă, mutarea nu s-a realizat, iar jucătorul a rămas la CFR Cluj.
Ce a spus Alin Fică despre transferul picat la Rapid
Alin Fică a transmis că este fericit că a rămas la CFR Cluj. Acesta a vorbit și despre mutarea care, în cele din urmă, nu s-a materializat și a dezvăluit că a purtat discuții avansate cu oficialii de la Rapid.
De asemenea, acesta a dat asigurări că nu se gândește la plecare și este gata să dea totul în tricoul CFR-ului.
“Cred că ne-a lipsit curajul. Încrederea de sine. La final s-a văzut asta. Vom face tot ce ne stă în putere să ne revenim acolo unde ne este locul. Mereu ne-am bătut la primele locuri. O să muncim pentru a ajunge, din nou, acolo.
Nu pot spune că avem aceste gânduri, acesta este fotbalul. Trebuie să luăm fiecare meci pas cu pas. Suntem o familie, suntem jucători cu calitate.
(n.r. Ce s-a întâmplat cu transferul tău?) Din păcate nu s-a mai realizat. Am rămas aici, sunt foarte fericit. Voi da totul până la ultima secundă.
Nu vreau să comentez, sunt detalii private. Am discutat cu agentul, cu clubul, cu Rapid. Nu s-a concretizat, am rămas aici. Asta este.
Nu mă gândesc la plecare, sau să schimb echipa. Vreau să rămân aici, să ajut CFR-ul”, a spus Alin Fică, la digisport.ro.
