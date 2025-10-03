Chiar dacă Dinamo a câştigat, Andrei Nicolescu s-a revoltat: "Ne compromitem toţi, ne facem de râs" - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a susţinut vehement după fluierul de final al meciului de la Clinceni că această partidă nu ar fi trebuit să se dispute.

Dinamo a câştigat la limită, cu 1-0, prin golul lui Perica şi a urcat pe locul 2. Nicolescu a cerut însă ca astfel de situaţii să nu se repete. Preşedintele executiv al lui Dinamo a spus că ce s-a jucat în prima repriză nu a fost nicidecum fotbal.

Andrei Nicolescu, după Unirea Slobozia – Dinamo 0-1: “Nu vreau să fiu părtaş la aşa ceva”

“Din păcate nu e o situaţie în care să joace niciun jucător de Liga 1. Trebuie să tragem un semnal de alarmă. Eu nu vreau să fiu părtaş la aşa ceva.

Cred că toţi cei care suntem responsabili pentru situaţia asta ar trebui să nu mai permitem astfel de lucruri. În primul rând, pentru sănătatea jucătorilor.

Noi ne compromitem toţi, de la Federaţie până la cluburi, aşteptând aceste compromisuri. Ne facem de râs. Prima repriză e altceva decât fotbalul. Nu putem aşa. Aş putea să tac din gură, că am câştigat şi toată lumea ar fi fericită, am merge înainte.