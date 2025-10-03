Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Chiar dacă Dinamo a câştigat, Andrei Nicolescu s-a revoltat: "Ne compromitem toţi, ne facem de râs" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Chiar dacă Dinamo a câştigat, Andrei Nicolescu s-a revoltat: “Ne compromitem toţi, ne facem de râs”

Chiar dacă Dinamo a câştigat, Andrei Nicolescu s-a revoltat: “Ne compromitem toţi, ne facem de râs”

Bogdan Stănescu Publicat: 3 octombrie 2025, 22:58

Comentarii
Chiar dacă Dinamo a câştigat, Andrei Nicolescu s-a revoltat: Ne compromitem toţi, ne facem de râs

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a susţinut vehement după fluierul de final al meciului de la Clinceni că această partidă nu ar fi trebuit să se dispute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a câştigat la limită, cu 1-0, prin golul lui Perica şi a urcat pe locul 2. Nicolescu a cerut însă ca astfel de situaţii să nu se repete. Preşedintele executiv al lui Dinamo a spus că ce s-a jucat în prima repriză nu a fost nicidecum fotbal.

Andrei Nicolescu, după Unirea Slobozia – Dinamo 0-1: “Nu vreau să fiu părtaş la aşa ceva”

“Din păcate nu e o situaţie în care să joace niciun jucător de Liga 1. Trebuie să tragem un semnal de alarmă. Eu nu vreau să fiu părtaş la aşa ceva.

Cred că toţi cei care suntem responsabili pentru situaţia asta ar trebui să nu mai permitem astfel de lucruri. În primul rând, pentru sănătatea jucătorilor.

Noi ne compromitem toţi, de la Federaţie până la cluburi, aşteptând aceste compromisuri. Ne facem de râs. Prima repriză e altceva decât fotbalul. Nu putem aşa. Aş putea să tac din gură, că am câştigat şi toată lumea ar fi fericită, am merge înainte.

Reclamă
Reclamă

O să văd la AFAN, cineva de la AFAN, pentru jucătorii ăştia, fie că sunt de la Dinamo sau de la Slobozia ar fi trebuit să pună piciorul în prag, să spună ‘Domnilor, nu se poate’.

Regulamentul e destul de simplu, doar arbitrul dă drumul la meci dacă consideră că se poate juca. Nu trebuia jucat. Nu a fost fotbal. Prima repriză nu a fost fotbal, a doua a fost aşa şi aşa.

Mulţumit de atitudinea jucătorilor, că au luptat şi am luat 3 puncte. Dar cu riscuri mari.

Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalulNoi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
Reclamă

(n.r: Acel henţ a fost henţ, la golul anulat al lui Musi?) Dacă la VAR s-a dat (n.r: râde), ce să zic eu… Dar mi se pare că în minutul 90 a fost un 11 metri”, a declarat Andrei Nicolescu.

Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. “Câinii” au urcat pe locul 2 în Liga 1

Echipa bucureşteană Dinamo a învins, vineri seara, în deplasare, cu 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Liga 1.

Dinamo a condus ostilităţile la Clinceni, pe un teren greu şi plin de apă, iar Cîrjan l-a încercat pe Gurău încă din minutul 5, cu un şut pe care portarul ialomiţenilor l-a respins în corner. Gazdele au scos de pe linia porţii în minutul 12, la lovitura de cap a lui Boateng. Toma a respins din faţa buturilor echipei gazdă o minge centrată de Armstrong şi la pauză s-a intrat cu 0-0.

Elevii lui Kopic au deschis scorul în minutul 65, prin Perica, iar în minutul 76 Alexandru Musi a trimis şi el mingea în poartă, însă golul a fost anulat după verificarea VAR, pentru un henţ la Alberto Soro. Dinamo s-a impus în cele din urmă cu 1-0 în faţa Unirii Slobozia şi alb-roşiii au 23 de puncte, fiind, deocamdată, pe locul secund în Liga 1. Unirea Slobozia e a şasea, cu 18 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum să economisești bani în vacanță, folosind cardul. Trucuri care îţi pot salva câteva mii de lei
Observator
Cum să economisești bani în vacanță, folosind cardul. Trucuri care îţi pot salva câteva mii de lei
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
Fanatik.ro
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
22:37
VIDEOValentin Mihăilă, eurogol de la centrul terenului în Turcia! Prima reușită pentru român la Rizespor
22:31
Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. „Câinii” se impun pe un teren inundat la Clinceni și urcă pe locul al doilea
22:25
VideoJurnal Antena Sport | Vremea le-a stricat planurile străinilor veniţi să joace golf profesionist în România
22:15
Zeljko Kopic, mutare super-inspirată! L-a introdus în teren pe Stipe Perica, care a marcat după doar 5 minute
22:04
Trei jucătoare din SUA, calificate în semifinalele turneului de la Beijing. Cum arată tabloul complet
22:01
VideoJurnal Antena Sport | FCSB şi Craiova vor să îşi împace fanii cu o victorie în derby
Vezi toate știrile
1 Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația” 5 Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” 6 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui”
Citește și
Cele mai citite
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul