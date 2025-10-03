Chiar dacă Dinamo a câştigat, Andrei Nicolescu s-a revoltat: "Ne compromitem toţi, ne facem de râs" - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a susţinut vehement după fluierul de final al meciului de la Clinceni că această partidă nu ar fi trebuit să se dispute.
Dinamo a câştigat la limită, cu 1-0, prin golul lui Perica şi a urcat pe locul 2. Nicolescu a cerut însă ca astfel de situaţii să nu se repete. Preşedintele executiv al lui Dinamo a spus că ce s-a jucat în prima repriză nu a fost nicidecum fotbal.
Andrei Nicolescu, după Unirea Slobozia – Dinamo 0-1: “Nu vreau să fiu părtaş la aşa ceva”
“Din păcate nu e o situaţie în care să joace niciun jucător de Liga 1. Trebuie să tragem un semnal de alarmă. Eu nu vreau să fiu părtaş la aşa ceva.
Cred că toţi cei care suntem responsabili pentru situaţia asta ar trebui să nu mai permitem astfel de lucruri. În primul rând, pentru sănătatea jucătorilor.
Noi ne compromitem toţi, de la Federaţie până la cluburi, aşteptând aceste compromisuri. Ne facem de râs. Prima repriză e altceva decât fotbalul. Nu putem aşa. Aş putea să tac din gură, că am câştigat şi toată lumea ar fi fericită, am merge înainte.
O să văd la AFAN, cineva de la AFAN, pentru jucătorii ăştia, fie că sunt de la Dinamo sau de la Slobozia ar fi trebuit să pună piciorul în prag, să spună ‘Domnilor, nu se poate’.
Regulamentul e destul de simplu, doar arbitrul dă drumul la meci dacă consideră că se poate juca. Nu trebuia jucat. Nu a fost fotbal. Prima repriză nu a fost fotbal, a doua a fost aşa şi aşa.
Mulţumit de atitudinea jucătorilor, că au luptat şi am luat 3 puncte. Dar cu riscuri mari.
(n.r: Acel henţ a fost henţ, la golul anulat al lui Musi?) Dacă la VAR s-a dat (n.r: râde), ce să zic eu… Dar mi se pare că în minutul 90 a fost un 11 metri”, a declarat Andrei Nicolescu.
Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. “Câinii” au urcat pe locul 2 în Liga 1
Echipa bucureşteană Dinamo a învins, vineri seara, în deplasare, cu 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Liga 1.
Dinamo a condus ostilităţile la Clinceni, pe un teren greu şi plin de apă, iar Cîrjan l-a încercat pe Gurău încă din minutul 5, cu un şut pe care portarul ialomiţenilor l-a respins în corner. Gazdele au scos de pe linia porţii în minutul 12, la lovitura de cap a lui Boateng. Toma a respins din faţa buturilor echipei gazdă o minge centrată de Armstrong şi la pauză s-a intrat cu 0-0.
Elevii lui Kopic au deschis scorul în minutul 65, prin Perica, iar în minutul 76 Alexandru Musi a trimis şi el mingea în poartă, însă golul a fost anulat după verificarea VAR, pentru un henţ la Alberto Soro. Dinamo s-a impus în cele din urmă cu 1-0 în faţa Unirii Slobozia şi alb-roşiii au 23 de puncte, fiind, deocamdată, pe locul secund în Liga 1. Unirea Slobozia e a şasea, cu 18 puncte.
