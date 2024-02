Cine arbitrează FC Voluntari - FCSB! Arbitrul i-a anulat un gol lui Florinel Coman în acest sezon - Antena Sport

Reclamă

„Cred că am avut un început de meci mai nasol, mai slab, dar după primele 15-20 de minute am început să ne revenim. Am marcat un gol frumos… dar după ce domnul Colţescu a acordat un penalty cu Farul… de atunci parcă nu ne mai arbitrează la fel de liber şi nu mai are aceeaşi încredere în el.

Noi ne doream să câştigăm acest meci, am venit la victorie. Ne pare rău că nu am reuşit să luăm cele 3 puncte. Fiind un meci în deplasare, cu o echipă foarte bună, e un rezultat ok. Coman şi Olaru se găsesc foarte bine, îşi dau pase şi au execuţii foarte bune amândoi.

Noi asta ne dorim, să fim pe primul loc în finalul anului şi să ne pregătim bine în cantonament. Apoi să luăm campionatul, ăsta e obiectivul principal„, a declarat Şut la digisport.ro.

Florinel Coman a marcat ca Juninho, în meciul dintre CFR şi FCSB, la 1-1, dar VAR-ul a anulat incredibil golul de la distanţă înscris de jucătorul liderului, în stilul marelui Juninho.

Coman a şutat extraordinar de la mai bine de 30 de metri şi FCSB a trecut în avantaj pentru câteva secunde, până când VAR-ul a intervenit pentru o fază petrecută la recuperarea roş-albaştrilor.

Valentin Creţu a intrat prin alunecare asupra lui Otele, dar pe reluările oferite se poate vedea cum fundaşul lui Gigi Becali atinge mingea şi abia după aceea îl loveşte şi pe adversarul din Gruia. George Găman, arbitrul VAR, l-a chemat pe Sebastian Colţescu să vadă şi el faza, iar acesta a anulat golul, spre stupefacţia lui Florinel Coman şi a celorlalţi jucători ai liderului.

