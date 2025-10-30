Cine e fundaşul dorit de FCSB. Mihai Stoica, impresionat după ce a fost trimis în Portugalia de Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Cine e fundaşul dorit de FCSB. Mihai Stoica, impresionat după ce a fost trimis în Portugalia de Gigi Becali

Publicat: 30 octombrie 2025, 8:50

Mihai Stoica / Profimedia Images

S-a aflat cine a fundaşul din Portugalia dorit de FCSB. Mihai Stoica a fost trimis în “delegaţie” de Gigi Becali pentru a căuta soluţii pentru defensiva campioanei şi a rămas impresionat de un brazilian de doar 22 de ani.

Mihai Stoica a asistat la mai multe partide în Portugalia, printre care şi duelul dintre Pacos de Ferreira – Portimonense, încheiat cu victoria gazdelor, scor 4-1, în etapa a 8-a din Liga a 2-a lusitană.

Cine e fundaşul dorit de FCSB

Conform sport.ro, jucătorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica a fost Kauan Conceicao Ferreira da Silva, un fundaş brazilian de 22 de ani care evoluează la Pacos de Ferreira.

Kauan este un “uriaş” de 1.92 m înălţime şi 89 de kilograme şi evoluează pe postul de fundaş central, poziţie pe care FCSB suferă, în această perioadă. În meciul cu Austria, Mihai Popescu s-a accidentat grav şi va sta “pe bară” tot sezonul, iar Joyskim Dawa e aşteptat să revină pe teren abia anul viitor.

Stopperul brazilian găsit de Mihai Stoica în Portugalia este un jucător dreptaci şi poate evolua şi pe postul de mijlocaş defensiv, Gigi Becali dezvăluind recent că îşi doreşte să aducă întăriri şi pe această poziţie.

Kauan Conceicao Ferreira da Silva evoluează la Pacos de Ferreira sub formă de împrumut de la echipa U23 a celor de la Santa Clara. El a fost crescut în academia celor de la Bragantino, în Brazilia, şi a făcut pasul în Europa în vara lui 2023, atunci când a fost transferat de Santa Clara.

Tânărul brazilian a fost împrumutat constant în ultimele două sezoane, atât la Alverca, cât şi la Uniao Santarem, înainte să ajungă la Pacos de Ferreira. În acest sezon, Kauan a bifat şase partide pentru echipa sa, fiind integralist în toate acestea.

