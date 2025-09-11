Cine este Islam Slimani, noul atacant de la CFR Cluj! Un club din Premier League plătea 31.000.000 pentru a-l transfera - Antena Sport

Închide meniul
Cine este Islam Slimani, noul atacant de la CFR Cluj! Un club din Premier League plătea 31.000.000 pentru a-l transfera

Alex Ioniță Publicat: 11 septembrie 2025, 19:01

Profimedia

Islam Slimani a semnat cu CFR Cluj în decursul zilei de 11 septembrie. Noul atacant al echipei din Gruia are un CV de-a dreptul impresionat. În urmă cu 9 ani, un club din Premier League plătea suma de 31 de milioane de euro pentru a-l transfera.

Silmani și-a început cariera la JSM Cheraga, în Algeria. Mai apoi, a fost transferat de CR Belouizdad, iar, în 2013, a ajuns la Sporting Lisabona, în schimbul sumei de 300.000 de euro.

CV-ul lui Islam Slimani, noul atacant de la CFR Cluj

După 3 ani petrecuți în Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY, atacantul algerian a ajuns la Leicester, în schimbul sumei de 31 de milioane de euro. În tricoul „vulpilor” a adunat 47 de meciuri, în care a marcat de 13 ori și a oferit 7 pase decisive.

Mai apoi, Slimani a bifat prezențe la alte echipe importante, precum Newcastle, Fenerbahce, Monaco sau Lyon. A mai îmbrăcat tricoul lui Sporting pentru câteva luni, în 2022, iar, în vara aceluiași an, a ajuns la Stade Brestois.

În anul următor a semnat cu Anderlecht, iar, după plecarea de la echipa din Belgia a avut o „aventură” în Brazilia, la Coritiba.

Islam Slimani avea să semneze cu KV Mechelen, în iarna lui 2024. În toamnă s-a întors în țara natală, la CR Belouizdad, care l-a împrumutat la Westerlo în iarna aceluiași an. Atacantul a părăsit echipa algeriană după expirarea împrumutului în Belgia, iar CFR Cluj l-a transferat din postura de jucător liber de contract.

La echipa națională a Algeriei a adunat 102 selecții, în care a marcat de 47 de ori. Alături de selecționata sa, Slimani a câștigat Cupa Africii, în 2019.

În momentul de față, Islam Slimani este cotat la suma de 500.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. A atins cea mai mare cotă de piață în 2016: 25.000.000 de euro.

1 "Mereu e Mitriţă de vină" Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!" Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 3 "Ne-am înţeles" Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 4 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 5 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 6 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: "E cel mai bun"
