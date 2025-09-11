Cine este Islam Slimani, noul atacant de la CFR Cluj! Un club din Premier League plătea 31.000.000 pentru a-l transfera - Antena Sport

Islam Slimani a semnat cu CFR Cluj în decursul zilei de 11 septembrie. Noul atacant al echipei din Gruia are un CV de-a dreptul impresionat. În urmă cu 9 ani, un club din Premier League plătea suma de 31 de milioane de euro pentru a-l transfera.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Silmani și-a început cariera la JSM Cheraga, în Algeria. Mai apoi, a fost transferat de CR Belouizdad, iar, în 2013, a ajuns la Sporting Lisabona, în schimbul sumei de 300.000 de euro.

CV-ul lui Islam Slimani, noul atacant de la CFR Cluj

După 3 ani petrecuți în Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY, atacantul algerian a ajuns la Leicester, în schimbul sumei de 31 de milioane de euro. În tricoul „vulpilor” a adunat 47 de meciuri, în care a marcat de 13 ori și a oferit 7 pase decisive.

Mai apoi, Slimani a bifat prezențe la alte echipe importante, precum Newcastle, Fenerbahce, Monaco sau Lyon. A mai îmbrăcat tricoul lui Sporting pentru câteva luni, în 2022, iar, în vara aceluiași an, a ajuns la Stade Brestois.

În anul următor a semnat cu Anderlecht, iar, după plecarea de la echipa din Belgia a avut o „aventură” în Brazilia, la Coritiba.