Cine este liderul din vestiarul FCSB-ului! Gheorghe Mustaţă, detalii din interior: "Ştie ce înseamnă!" - Antena Sport

De asemenea, Mustaţă a mai declarat că şi-ar dori ca şi Coman să se impună şi să fie de asemenea lider. Acesta a amintit de autoritatea pe care o avea Mirel Rădoi în vestiarul FCSB-ului, pe vremea când era căpitanul echipei.

„Poate își revine Chiricheș, se poate mobiliza și Coman să fie lider. Lideri mi-aș dori să fie și Coman, și Chiricheș. În vestiar se poate. Eu mă consult cu ceilalți.

Trebuie să te susțină ceilalți. Eu cred că ar trebui să fie Chiricheș, el știe despre ce este vorba. Poate chiar și Djokovic sau Coman. Sunt oameni care știu ce înseamnă un vestiar.

Chiricheș are experiență, are câteva campionate în spate. Ei știu foarte bine, eu cred că Vlad Chiricheș vorbește foarte des cu el, am văzut la antrenament cum îi așază în teren. Când țipa Rădoi, îngheța tot vestiarul”, a declarat Gheorghe Mustaţă, conform fanatik.ro.

Vlad Chiricheş se operează pentru a fi apt la EURO 2024

Vlad Chiricheş nu mai scapă de probleme şi se operează pentru a fi apt de joc la EURO 2024. Fundaşul central în vârstă de 34 de ani a plecat în Finlanda, la un cunoscut medic, pentru a suferi o nouă intervenţie chirurgicală. Ar putea reveni abia peste trei luni.

Mihai Stoica a anunţat că internaţionalul român ar putea să o ajute pe FCSB abia în meciurile din play-off. Totuşi, oficialul liderului Ligii 1 asigură că Chiricheş ar putea fi titular, în defensiva naţionalei României, la Europeanul de anul viitor. „Chiricheş mâine se operează la Turku, în Finlanda. În mod normal, în play-off ar trebui să joace. Dacă era Chiricheş, juca Chiricheş (n.r. – în preliminarii). Vorbim de un jucător cu totul alt profil şi nivel. Nu există comparaţie. Nu se pune problema! E căpitanul echipei naţionale. Vorbeam de Stanciu şi Răzvan Marin, dacă vine Chiricheş, vine şeful”, a declarat Mihai Stoica la orangesport.ro.