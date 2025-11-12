Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cine sunt cei mai buni jucători după primele 16 etape din Liga 1! Surpriza de pe primul loc - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cine sunt cei mai buni jucători după primele 16 etape din Liga 1! Surpriza de pe primul loc

Cine sunt cei mai buni jucători după primele 16 etape din Liga 1! Surpriza de pe primul loc

Publicat: 12 noiembrie 2025, 15:23

Comentarii
Cine sunt cei mai buni jucători după primele 16 etape din Liga 1! Surpriza de pe primul loc

Florin Tănase şi Giannis Anestis / Sport Pictures

Liga 1 ia ultima pauză din acest an pentru meciurile echipelor naţionale. După 16 etape din acest sezon, Rapid se află pe primul loc, cu 35 de puncte, giuleştenii fiind urmaţi de surpriza FC Botoşani, cu 32 de puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB şi CFR Cluj sunt echipele care au dezamăgit în acest început de sezon şi care se confruntă cu mari probleme, după 16 etape disputate.

Giannis Anestis, cel mai bun jucător din Liga 1 în primele 16 etape

Până acum, cele mai bune note le-a luat portarul celor de la FC Botoşani, Giannis Anestis, potrivit sofascore.ro. El are o medie de 7.54. Şi Hervin Ongenda, un alt jucător de la FC Botoşani, se regăseşte în acest top.

Chiar dacă rezultatele FCSB-ului nu au fost pe măsura aşteptărilor, Florin Tănase a avut prestaţii bune, el având a doua cea mai bună medie din campionat.

Pe lângă Anestis, alţi doi portari se regăsesc în acest top: Eduard Pap de la Csikszereda şi Cosmin Dur-Bozoancă de la Oţelul Galaţi. În acest top s-au luat în considerare jucătorii care au evoluat în cel puţin opt partide în acest sezon din Liga 1.

Reclamă
Reclamă
  • 1. Giannis Anestis (FC Botoșani) 7.54
  • 2. Florin Tănase (FCSB) 7.47
  • 3. Eduard Pap (FK Csikszereda) 7.46
  • 4. Cristian Ganea (Farul Constanța) 7.42
  • 4. Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul Galați) 7.42
  • 6. Alexandru Dobre (Rapid) 7.35
  • 7. Ionuț Larie (Farul Constanța) 7.28
  • 7. Danny Armstrong (Dinamo) 7.28
  • 9. Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) 7.25
  • 10. Hervin Ongenda (FC Botoșani) 7.24
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Observator
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
17:18
Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat
17:07
FotoRadu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză
16:56
Rapid, taxată din nou de Comisia de Disciplină! Amenda primită după meciul cu Universitatea Craiova
16:42
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 noiembrie
16:37
Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
16:33
Demisia lui Mirel Rădoi l-a șocat: „Chiar nu m-am așteptat”
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 5 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România