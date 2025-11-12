Cine sunt cei mai buni jucători după primele 16 etape din Liga 1! Surpriza de pe primul loc - Antena Sport

Liga 1 ia ultima pauză din acest an pentru meciurile echipelor naţionale. După 16 etape din acest sezon, Rapid se află pe primul loc, cu 35 de puncte, giuleştenii fiind urmaţi de surpriza FC Botoşani, cu 32 de puncte.

FCSB şi CFR Cluj sunt echipele care au dezamăgit în acest început de sezon şi care se confruntă cu mari probleme, după 16 etape disputate.

Giannis Anestis, cel mai bun jucător din Liga 1 în primele 16 etape

Până acum, cele mai bune note le-a luat portarul celor de la FC Botoşani, Giannis Anestis, potrivit sofascore.ro. El are o medie de 7.54. Şi Hervin Ongenda, un alt jucător de la FC Botoşani, se regăseşte în acest top.

Chiar dacă rezultatele FCSB-ului nu au fost pe măsura aşteptărilor, Florin Tănase a avut prestaţii bune, el având a doua cea mai bună medie din campionat.

Pe lângă Anestis, alţi doi portari se regăsesc în acest top: Eduard Pap de la Csikszereda şi Cosmin Dur-Bozoancă de la Oţelul Galaţi. În acest top s-au luat în considerare jucătorii care au evoluat în cel puţin opt partide în acest sezon din Liga 1.