Cine va arbitra meciul FC Botoșani - FCSB. Centralul delegat de CCA - Antena Sport

CCA a anunțat numele arbitrului delegat la meciul FC Botoșani – FCSB, duel care contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.
Partida de la Botoșani va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport. Campioana are nevoie disperată de puncte și nu își mai permite pași greșiți în Liga 1.
Rareș Vidican va arbitra meciul FC Botoșani – FCSB
Oficialii CCA l-au delegat pe Rareș Vidican la partida dintre FC Botoșani și FCSB. Duelul este programat vineri, de la ora 20:30.
Centralul va fi ajutat, la cele două linii, de Marius Badea și Alexandru Corb. Arbitru de rezervă va fi Sorin Vădana.
În camera VAR au fost delegați oficialii Sorin Costreie și Eugen Sebastian Gheorghe.
