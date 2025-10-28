Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: "E o vrăjeală! Îi place să fie miez" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: “E o vrăjeală! Îi place să fie miez”

Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: “E o vrăjeală! Îi place să fie miez”

Publicat: 28 octombrie 2025, 10:04

Comentarii
Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: E o vrăjeală! Îi place să fie miez

Florin Tănase şi Giovanni Becali / Colaj Sport Pictures & Profimedia

Ciprian Marica, fostul atacant al naţionalei României, nu a apreciat ieşirea lui Florin Tănase la adresa lui Giovanni Becali. Impresarul a declarat recent că Florin Tănase este jucătorul de la FCSB care îl informează pe Gigi Becali în legătură cu tot ce se petrece la campioana României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tănase a avut o reacţie dură la adresa lui Giovanni Becali şi l-a pus la zid pe vărul patronului de la FCSB. În urma acestui scandal, Ciprian Marica a intervenit şi este de părere că Florin Tănase a greşit.

Ciprian Marica îl contrazice pe Florin Tănase: “Întotdeauna au avut patronii oameni în vestiar”

Fostul atacant al naţionalei României nu consideră că Florin Tănase a procedat corect atunci când l-a atacat pe Giovanni Becali, mai ales că nu este prima ieşire a fotbalistului de la FCSB.

Mai mult, Marica a declarat că ce spune Florin Tănase este fals şi spune că patronii echipelor de fotbal au avut mereu jucători care transmiteau informaţii despre echipă, chiar din interiorul vestiarului:

“Nu e întâmplătoare (n.r. reacția lui Tănase). A primit verde de la ‘împărăție’ (n.r. Gigi Becali). Sincer, mi se pare urât. E urâtă toată ideea asta, pentru că Tănase nu e la prima ieșire. A mai avut și întotdeauna îi place să fie el miez!

Reclamă
Reclamă

Să știi că întotdeauna au existat ‘sifoane’ în vestiar! E o vrăjeală că nu există. Întotdeauna au avut patronii oameni în vestiar”, a declarat Ciprian Marica, potrivit sport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Observator
A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Tragedie în fotbal! A murit fostul portar al lui Real Madrid și al naționalei Spaniei
Fanatik.ro
Tragedie în fotbal! A murit fostul portar al lui Real Madrid și al naționalei Spaniei
11:10
Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: “Sfidător şi inacceptabil”
10:42
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă
10:33
Lionel Messi le dă emoţii argentinienilor! Anunţ despre participarea la World Cup 2026: “Este un vis”
10:30
“Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!” Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi
9:21
Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă
8:49
Cristi Chivu vrea să “repatrieze” un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa
Vezi toate știrile
1 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 2 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 3 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 4 Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane” 5 Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0 6 EXCLUSIVCamelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene