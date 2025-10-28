Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: "E o vrăjeală! Îi place să fie miez" - Antena Sport

Ciprian Marica, fostul atacant al naţionalei României, nu a apreciat ieşirea lui Florin Tănase la adresa lui Giovanni Becali. Impresarul a declarat recent că Florin Tănase este jucătorul de la FCSB care îl informează pe Gigi Becali în legătură cu tot ce se petrece la campioana României.

Tănase a avut o reacţie dură la adresa lui Giovanni Becali şi l-a pus la zid pe vărul patronului de la FCSB. În urma acestui scandal, Ciprian Marica a intervenit şi este de părere că Florin Tănase a greşit.

Ciprian Marica îl contrazice pe Florin Tănase: “Întotdeauna au avut patronii oameni în vestiar”

Fostul atacant al naţionalei României nu consideră că Florin Tănase a procedat corect atunci când l-a atacat pe Giovanni Becali, mai ales că nu este prima ieşire a fotbalistului de la FCSB.

Mai mult, Marica a declarat că ce spune Florin Tănase este fals şi spune că patronii echipelor de fotbal au avut mereu jucători care transmiteau informaţii despre echipă, chiar din interiorul vestiarului:

“Nu e întâmplătoare (n.r. reacția lui Tănase). A primit verde de la ‘împărăție’ (n.r. Gigi Becali). Sincer, mi se pare urât. E urâtă toată ideea asta, pentru că Tănase nu e la prima ieșire. A mai avut și întotdeauna îi place să fie el miez!