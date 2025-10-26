Florin Tănase, discurs devastator la adresa lui Giovanni Becali: „Mi-e milă de el, săracul. A decăzut” - Antena Sport

FCSB a obținut o victorie clară în fața celor de la UTA Arad, în etapa cu numărul 14 din Liga 1. Campioana României a controlat disputa de pe Arena Națională, având și superioritate numerică din finalul primei reprize.

Florin Tănase a fost întrebat la finalul partidei despre declarațiile lui Giovanni Becali, iar răspunsul fotbalistului de la FCSB a fost unul devastator.

Florin Tănase l-a desființat pe Giovanni Becali: „Nu e de ajuns școala vieții”

Echipa antrenată de Elias Charalambous a obținut un succes important în Liga 1 și s-a apropiat la doar trei puncte de zona de play-off. Gruparea roș-albastră a controlat în totalitate partida de pe Arena Națională și a meritat pe deplin cele trei puncte.

La flash-interviu, Florin Tănase a avut o replică acidă pentru Giovanni Becali, cel care a spus despre fotbalistul de la FCSB că este „sifonul lui Gigi Becali”.

„Giovanni Becali? Mi-e milă de el, săracul. A decăzut atât de mult. E clar, ești angajat la un podcast și trebuie să iei un salariu, dar să vii și să etichetezi așa niște persoane, să spui niște invenții… Nu mă așteptam, mai ales de la dânsul. El nu are de unde să știe ce discuții am eu cu nea Gigi.

