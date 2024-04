Ciprian Marica, mesaj dur după ce Gigi Becali a anunţat că îl vrea pe Louis Munteanu la FCSB: "Nu e fair-play!" - Antena Sport

Reclamă

Pe de altă parte, nu este normal ce se întâmplă cu aceste declarații (n.r. ale lui Gigi Becali). Nu este fair-play față de celelalte echipe! A fost și interesul Rapidului pentru Louis Munteanu. Dar dacă așa înțeleg unii să joace… fiecare înțelege cum vrea această situație creată„, a spus Ciprian Marica la prosport.ro.

Gigi Becali, anunțul momentului despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB

Gigi Becali a făcut anunțul momentului despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Patronul vicecampioanei a revenit cu detalii despre această mutare. După victoria cu Universitatea Craiova, scor 2-0, Gigi Becali a anunțat că dorește să aducă mai mulți jucători la FCSB, în următoarea perioadă de transferuri.

Printre numele grele rostite de patron se numără și Louis Munteanu, jucătorul de la Farul care aparține de Fiorentina. Gigi Becali a spus că nu ar fi trebuit să menționeze că vrea să îl aducă pe atacant la FCSB, având în vedere că oficialii italienilor vor cere mai mulți bani pentru jucător.

„Louis Munteanu mai are un an (n.r – contract cu Fiorentina). Îl dau ăia. Cu el nu am treabă, numai că dacă noi vorbim prea mult de Louis, ăia vor cere bani mulți. Eu am fost fraier că am zis, nu trebuia să zic. Mie mi-a spus impresarul să nu vorbesc nimic, să stau liniștit că o să rezolvăm, dar am fost prost și m-am scăpat aseară.

Louis nu e pentru acum. Eu cred în el ca peste un an-doi să fie un atacant bun. Așa cred eu. Acum am nevoie mai mult de Alibec decât de Louis. Nu știu dacă după EURO, dar eu în cupele europene am nevoie de atacant de careu”, a spus Gigi Becali, potrivit sport.ro.

