Clubul de tradiție din Liga 1 trăiește un "coșmar"! A primit din nou interdicție la transferuri - Antena Sport

UTA Arad a aflat că a primit din nou interdicție la transferuri din partea FIFA, la doar opt zile distanță după ce forul mondial a ridicat restricția respectivă. “Bătrâna Doamnă” a primit prima lovitură pe final de septembrie, când a aflat că nu mai poate face transferuri în următoarele trei perioade de mercato, atât timp cât nu își achită datoriile, iar calvarul pare să continue.

Pe 24 octombrie, FIFA a decis să o sancționeze din nou pe UTA tot prin prisma unor datorii neachitate către foști fotbaliști. Pe 16 octombrie, restricția inițială fusese ridicată după ce conducerea clubului au virat în contul lui Ravy Tsouka, fostul fotbalist al arădenilor, suma de 42.000 de euro.

UTA, într-un punct “negru” pe plan financiar

UTA a primit din nou din partea forului mondial restricția de a transfera jucători în următoarele trei perioade de mercato. Deși clubul ar putea să scape de interdicție cum a făcut și prima dată, deciziile luate de FIFA arată instabilitatea financiară a echipei antrenate de Adi Mihalcea.

“Bătrâna Doamnă” se află în concordat preventiv, măsură luată pentru reeșalonarea datoriilor. În cadrul clubului, UTA are o “gaură” de 5,5 milioane de euro din anii trecuți.

Arădenii nu se regăsesc nici din punct de vedere sportiv, în ciuda unui start bun de sezon. După 14 etape, UTA e pe locul 11 în Liga 1 și nu a mai câștigat un meci în campionat de pe data de 9 august.