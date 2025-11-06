Cluburile din Liga 1 care au respectat regula ”5+6”. Ce presupune și ce pățesc echipele care nu o respectă - Antena Sport

Închide meniul
Cluburile din Liga 1 care au respectat regula ”5+6”. Ce presupune și ce pățesc echipele care nu o respectă

Daniel Işvanca Publicat: 6 noiembrie 2025, 16:55

Jucătorii celor de la Farul Constanța / SPORT PICTURES

Federația Română de Fotbal a implementat o nouă regulă la nivelul Ligii 1, iar statistica este îngrijorătoare după primele 15 runde disputate în acest sezon.

Doar șase cluburi au respectat această regulă, restul riscând o sancțiune uriașă în cazul nerespectării ei. Ce se va întâmpla cu banii strânși de FRF.

Șase cluburi din Liga 1 au respectat regula ”5+6”

Potrivit unui comunicat publicat de Federația Română de Fotbal, doar șase dintre cele 15 cluburi participante în Liga 1 au respectat în aceste 15 etape regula ”5+6”.

Acelea sunt Farul Constanța, Unirea Slobozia, FC Botoșani, FCSB, Hermannstadt și FC Argeș. Pentru ca echipele din primul eșalon să nu fie penalizate, acestea trebuie să respecte regula în 75% din meciuri (Cupă și campionat).

Cluburile care nu vor respecta noua regulă implementată de FRF vor fi nevoite să achite suma de 150.000 de euro, sumă care va fi împărțită la final echipelor care au respectat în totalitate.

Ce reprezintă regula ”5+6”

  • să fie 5 jucători români pe teren, inclusiv un jucător U21, pe tot parcursul meciului;
  • dacă sunt trei jucători români U21 pe tot parcursul meciului, ceilalți pot fi străini;
  • dacă sunt doi jucători U21 pe teren, mai trebuie sa fie minim alți doi români (considerați a fi formați la nivel național);
  • dacă scoți un jucător U21 în ultimele doua cazuri și nu îi înlocuiești tot cu jucători U21, trebuie să fie introduși alți doi români.
