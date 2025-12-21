Posibilul transfer al lui Kevin Ciubotaru, comentat de Dorinel Munteanu: "Dacă are oferte.." - Antena Sport

Închide meniul
Posibilul transfer al lui Kevin Ciubotaru, comentat de Dorinel Munteanu: “Dacă are oferte..”

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 19:12

Kevin Ciubotaru, în timpul unui antrenament / Sport Pictures

Dorinel Munteanu a vorbit după egalul obținut de Hermannstadt contra Petrolului despre posibila plecare a lui Kevin Ciubotaru de la echipa sibiană. Antrenorul de 57 de ani a fost înștiințat cu privire la ce a spus fundașul după meci și a dezvăluit că el și l-ar dori mai mult timp în vestiarul său.

Kevin Ciubotaru este unul dintre cei mai buni jucători de la Hermannstadt, iar fundașul lateral este considerat drept un potențial “produs de export”. Dorit de Gigi Becali la FCSB, jucătorul de profil defensiv a vorbit despre posibilul său transfer de la club în iarnă, iar Dorinel Munteanu a comentat și el pe seama acestui subiect.

Dorinel Munteanu îl vrea pe Ciubotaru la Hermannstadt

După meciul dintre Hermannstadt și Petrolul, încheiat 1-1, Ciubotaru a dezvăluit că va discuta cu oficialii de la FCSB acum că a jucat ultimul meci din acest an. Dorinel Munteanu a aflat de declarațiile elevului său și nu a intrat foarte mult în subiect, explicând că aceste lucruri nu depind de el și că se află de prea puțin timp la echipă.

Antrenorul de 57 de ani nu s-a ferit însă să îl laude pe fundașul stânga și să mărturisească faptul că și l-ar dori în continuare la echipa sa.

(n.r. despre plecarea lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt) Asta nu depinde de mine. Dacă are oferte… Eu sunt de 10 zile la echipă. Conducerea știe foarte bine ce are de făcut.

Kevin e un jucător serios, foarte bun. Poate crește foarte mult. Mi-aș dori să-l mai am un an de zile, să-l fac și mai bun, dar sunt și alți jucători tineri pe care îi veți vedea în echipă“, a spus Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.

Cotat la 400.000 de euro, Kevin Ciubotaru a adunat 19 partide în acest sezon pentru Hermannstadt.

