Condiţia pusă de Gigi Becali pentru ca Florinel Coman să se întoarcă la FCSB: "Să vedem dacă mă înşel" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut că îl doreşte înapoi pe Florinel Coman, după ce s-a aflat că internaţionalul român este pe picior de plecare de la Al Gharafa. Devenit rezervă, Coman nu vrea să mai continue în Qatar şi sunt şanse mari ca el să părăsească echipa în iarnă.

Florinel Coman a ajuns la Al Gharafa de la FCSB, iar Gigi Becali ţine uşa deschisă pentru fostul său jucător. Patronul roş-albaştrilor este convins că singurele echipe pentru care Coman ar mai juca în România sunt FCSB şi Farul.

Gigi Becali i-a pus o condiţie lui Florinel Coman pentru a reveni la FCSB: “Atunci îl aştept cu braţele deschise”

Chiar Florinel Coman l-a întrebat pe Becali de o posibilă revenire la echipa lui Elias Charalambous, iar acesta i-a spus că poate să se întoarcă atunci când îşi va termina contractul. Becali vrea să ştie că Florinel Coman va primi toţi banii pe care îi mai are de încasat de la formaţia din Qatar:

“Eu l-am sfătuit mereu să ia banii de acolo, să stea să ia bani. El mai are contract acolo un ani și jumătate. Ceea ce înseamnă că mai are de primit 3 milioane de euro ca salariu, că primește două milioane de euro pe an. Dacă ăia îi dau un milion sau două milioane, eu îl aștept cu brațele deschise. Îi găsim loc în echipă.

Eu cred, să vedem dacă mă înșel, că în România nu va mai juca la altă echipă în afară de Farul și FCSB. Nu s-ar duce la alții pentru bani. E prea mare caracter. Nu există să spună «Mă duc în altă parte pentru bani mai mulți».