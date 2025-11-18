Condiţia pusă de Gigi Becali pentru ca Florinel Coman să se întoarcă la FCSB: "Să vedem dacă mă înşel" - Antena Sport

Închide meniul
Condiţia pusă de Gigi Becali pentru ca Florinel Coman să se întoarcă la FCSB: “Să vedem dacă mă înşel”

Publicat: 18 noiembrie 2025, 20:49

Gigi Becali şi Florinel Coman / Colaj Profimedia

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut că îl doreşte înapoi pe Florinel Coman, după ce s-a aflat că internaţionalul român este pe picior de plecare de la Al Gharafa. Devenit rezervă, Coman nu vrea să mai continue în Qatar şi sunt şanse mari ca el să părăsească echipa în iarnă.

Florinel Coman a ajuns la Al Gharafa de la FCSB, iar Gigi Becali ţine uşa deschisă pentru fostul său jucător. Patronul roş-albaştrilor este convins că singurele echipe pentru care Coman ar mai juca în România sunt FCSB şi Farul.

Gigi Becali i-a pus o condiţie lui Florinel Coman pentru a reveni la FCSB: “Atunci îl aştept cu braţele deschise”

Chiar Florinel Coman l-a întrebat pe Becali de o posibilă revenire la echipa lui Elias Charalambous, iar acesta i-a spus că poate să se întoarcă atunci când îşi va termina contractul. Becali vrea să ştie că Florinel Coman va primi toţi banii pe care îi mai are de încasat de la formaţia din Qatar:

“Eu l-am sfătuit mereu să ia banii de acolo, să stea să ia bani. El mai are contract acolo un ani și jumătate. Ceea ce înseamnă că mai are de primit 3 milioane de euro ca salariu, că primește două milioane de euro pe an. Dacă ăia îi dau un milion sau două milioane, eu îl aștept cu brațele deschise. Îi găsim loc în echipă.

Eu cred, să vedem dacă mă înșel, că în România nu va mai juca la altă echipă în afară de Farul și FCSB. Nu s-ar duce la alții pentru bani. E prea mare caracter. Nu există să spună «Mă duc în altă parte pentru bani mai mulți».

El m-a mai întrebat dacă poate să revină, poate când să termină contractul… Eu îl aștept. I-am zis: «Și după ce termini contractul poți să vii să mai joci la noi»”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

  • 233 de meciuri, 63 de goluri şi 62 de pase decisive are Florinel Coman în tricoul celor de la FCSB, alături de care a câştigat campionatul în 2024
  • 5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Florinel Coman în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
1 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu” 2 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 3 “L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! 4 Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul 5 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 6 Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor”
