Constantin Budescu, reacţie fabuloasă despre selfie-ul făcut cu un fan chiar pe teren: "Eu i-am zis să mai facă unul!" - Antena Sport

Constantin Budescu, reacţie fabuloasă despre selfie-ul făcut în timpul meciului Oţelul – Gloria Buzău, scor 2-1, din etapa a 24-a a Ligii 1. Mijlocaşul de 35 de ani a fost implicat în faza zilei din campionatul României.

În prelungirile primei reprize, Budescu se pregătea să execute o lovitură liberă, moment în care s-a trezit cu un fan lângă el. Acesta i-a cerut lui „Budi” să facă un selfie cu el. Jucătorul Buzăului a făcut chiar două poze.

Constantin Budescu, reacţie fabuloasă despre selfie-ul făcut în Oţelul – Gloria Buzău 2-1

Întrebat despre ceea ce s-a întâmplat pe teren, Budescu a avut o reacţie savuroasă. Chiar el i-a cerut copilului să repete fotografia.

„N-am intrat bine, o primă repriză proastă. În a doua repriză am înscris cu şansă. Nu am jucat extraordinar, înainte când pierdeam jucam fotbal… acum am şi jucat prost, am şi pierdut.

Am rămas surprins (n.r. când a venit fanul pe teren pentru a face selfie), eu i-am zis să mai facă o dată pentru că nu ieşisem bine. Mă bucur pentru el că şi-a îndeplinit obiectivul. Acum nu trebuie la fiecare meci să intre copiii.