Continuă problemele pentru Louis Munteanu la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a dezvăluit ce se întâmplă cu atacantul - Antena Sport

Continuă problemele pentru Louis Munteanu la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a dezvăluit ce se întâmplă cu atacantul

Publicat: 21 septembrie 2025, 10:38

Louis Munteanu / Profimedia Images

Louis Munteanu se confruntă în continuare cu probleme la CFR Cluj. Atacantul este accidentat și va rata și duelul cu UTA, din etapa a zecea a Ligii 1. Meciul se va juca azi, de la ora 18:15.  

Louis Munteanu a ratat și ultimele două meciuri ale celor de la CFR Cluj. Atacantul s-a accidentat la încălzire la națională, înaintea amicalului cu Canada, pierdut de „tricolori” cu scorul de 0-3. 

Continuă problemele pentru Louis Munteanu la CFR Cluj 

Andrea Mandorlini a dezvăluit că Louis Munteanu încă nu s-a refăcut și nu va fi în lotul clujenilor pentru duelul de pe teren propriu cu UTA. Antrenorul italian a anunțat că atacantul ar putea reveni pe teren săptămâna viitoare, atunci când CFR Cluj va avea derby cu U Cluj. 

Mandorlini a dezvăluit că pe lângă Louis Munteanu, se confruntă și cu alte probleme de lot. Matei Ilie și Sheriff Sinyan sunt incerți pentru duelul cu UTA. 

„Louis este încă accidentat. Sper să-l recuperăm săptămâna viitoare. A semnat și Cernigoi, dar nu a jucat de o perioadă de timp. 

Avem ceva probleme în apărare. Matei Ilie nu s-a simțit bine, Sheriff Sinyan a venit după acea perioadă în care a fost la echipa națională. Avem soluții puține în apărare. Este suspendat și Aly Abeid”, a declarat Andrea Mandorlini, înainte de CFR Cluj – UTA. 

CFR Cluj are nevoie urgentă de puncte, fiind într-o situație dezastruoasă în Liga 1. După opt meciuri jucate, clujenii au doar șapte puncte și ocupă locul 11.

