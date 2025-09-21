Continuă problemele pentru Louis Munteanu la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a dezvăluit ce se întâmplă cu atacantul - Antena Sport

Louis Munteanu se confruntă în continuare cu probleme la CFR Cluj. Atacantul este accidentat și va rata și duelul cu UTA, din etapa a zecea a Ligii 1. Meciul se va juca azi, de la ora 18:15.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Louis Munteanu a ratat și ultimele două meciuri ale celor de la CFR Cluj. Atacantul s-a accidentat la încălzire la națională, înaintea amicalului cu Canada, pierdut de „tricolori” cu scorul de 0-3.

Continuă problemele pentru Louis Munteanu la CFR Cluj

Andrea Mandorlini a dezvăluit că Louis Munteanu încă nu s-a refăcut și nu va fi în lotul clujenilor pentru duelul de pe teren propriu cu UTA. Antrenorul italian a anunțat că atacantul ar putea reveni pe teren săptămâna viitoare, atunci când CFR Cluj va avea derby cu U Cluj.

Mandorlini a dezvăluit că pe lângă Louis Munteanu, se confruntă și cu alte probleme de lot. Matei Ilie și Sheriff Sinyan sunt incerți pentru duelul cu UTA.

„Louis este încă accidentat. Sper să-l recuperăm săptămâna viitoare. A semnat și Cernigoi, dar nu a jucat de o perioadă de timp.