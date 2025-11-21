Lando Norris a dat cărțile pe față despre relația cu Oscar Piastri, înaintea cursei din Las Vegas - Antena Sport

Lando Norris a dat cărțile pe față despre relația pe care o are cu Oscar Piastri. Pilotul britanic a oferit detalii despre coechipierul său de la McLaren, cu care se află în luptă directă pentru câștigarea titlului mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lando Norris are un avans de 24 de puncte față de Oscar Piastri, în fruntea clasamentului piloților, înaintea cursei din Marele Premiu de la Las Vegas, care va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Lando Norris a dat cărțile pe față despre relația cu Oscar Piastri, înaintea cursei din Las Vegas

Lando Norris a fost întrebat despre faptul că au apărut tot mai puține videoclipuri, pe rețelele de socializare, cu el și Oscar Piastri, față de sezoanele trecute. Britanicul a dat asigurări că relația sa cu australianul este una excelentă și ambii dau totul pentru binele echipei McLaren.

„Cred că motivul pentru care vedeți mai puține videoclipuri cu noi e pentru că facem mai puține. Suntem piloți, venim și pilotăm, nu face videoclipuri pentru social media. Asta e sarcina noastră ca piloți, dar mai avem și altele.

Relația e la fel și sunt foarte fericit. Cred că amândoi suntem fericiți. Amândoi avem respect unul față de celălalt și înțelegem poziția în care ne aflăm. Amândoi tratăm la fel lumea pilotajului și ne plac lucruri diferite în afara pistei. Așa am fost întotdeauna, simt că m-am înțeles bine mereu cu colegii mei de echipă încă de la karting, am vrut întotdeauna asta, face viața mai distractivă. Îmi place ce fac, cu cât fac mai mult asta, cu atât mai bine.