Lando Norris a dat cărțile pe față despre relația cu Oscar Piastri, înaintea cursei din Las Vegas - Antena Sport

Lando Norris a dat cărțile pe față despre relația cu Oscar Piastri, înaintea cursei din Las Vegas

Publicat: 21 noiembrie 2025, 22:01

Lando Norris și Oscar Piastri/ Profimedia

Lando Norris a dat cărțile pe față despre relația pe care o are cu Oscar Piastri. Pilotul britanic a oferit detalii despre coechipierul său de la McLaren, cu care se află în luptă directă pentru câștigarea titlului mondial. 

Lando Norris are un avans de 24 de puncte față de Oscar Piastri, în fruntea clasamentului piloților, înaintea cursei din Marele Premiu de la Las Vegas, care va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. 

Lando Norris a fost întrebat despre faptul că au apărut tot mai puține videoclipuri, pe rețelele de socializare, cu el și Oscar Piastri, față de sezoanele trecute. Britanicul a dat asigurări că relația sa cu australianul este una excelentă și ambii dau totul pentru binele echipei McLaren. 

„Cred că motivul pentru care vedeți mai puține videoclipuri cu noi e pentru că facem mai puține. Suntem piloți, venim și pilotăm, nu face videoclipuri pentru social media. Asta e sarcina noastră ca piloți, dar mai avem și altele. 

Relația e la fel și sunt foarte fericit. Cred că amândoi suntem fericiți. Amândoi avem respect unul față de celălalt și înțelegem poziția în care ne aflăm. Amândoi tratăm la fel lumea pilotajului și ne plac lucruri diferite în afara pistei. Așa am fost întotdeauna, simt că m-am înțeles bine mereu cu colegii mei de echipă încă de la karting, am vrut întotdeauna asta, face viața mai distractivă. Îmi place ce fac, cu cât fac mai mult asta, cu atât mai bine. 

Înțelegem foarte bine că lucrăm pentru McLaren, vrem ce e mai bun pentru echipă. Muncim din greu ca și piloți și mereu încercăm să ne maximizăm performanțele, dar când ieșim din mașină, putem în continuare să facem o glumă, să râdem și să ne bucurăm de tot ce este în afara circuitului. Suntem oameni diferiți. El e calm, cu picioarele pe pământ, foarte relaxat, arată întotdeauna cool și asta e ceva ce admir destul de mult, felul în care se descurcă atât de ușor, este o trăsătură grozavă de avut. Este mereu greu să îți dai seama în ce dispoziție este și cred că, probabil, pentru mine vezi mai vizibil în ce dispoziție sunt”, a declarat Lando Norris, conform formula1.com. 

