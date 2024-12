Costel Gâlcă a criticat arbitrajul, după Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-2: "Am luat primul gol pe nedrept"! Ce a spus de absenţa lui Mitriţă - Antena Sport

Costel Gâlcă a spus că echipa lui nu ar fi trebuit să primească primul gol, fiind o eroare de arbitraj înainte ca Matei Ilie să deschidă rapid scorul, în minutul 5.

Gâlcă a acuzat că nu a fost corner la faza de dinainte de golul marcat cu capul de fundaşul CFR-ului. Antrenorul Universităţii Craiova a recunoscut că s-a văzut absenţa lui Alex Mitriţă.

Costel Gâlcă a recunoscut că Universitatea Craiova îi simte lipsa lui Alex Mitriţă

”Era un meci cum mă așteptam, să fie închis, să facă contre. Am luat golul prea repede, dar cred că pe nedrept. La faza premergătoare a golului nu a fost corner.

Faza a continuat, jucătorii mei au pierdut marcajul, iar ei au marcat. De aici am încercat să desfacem echipa adversă, dar în prima repriză am ajuns foarte puțin la poartă, iar în repriza a doua am încercat ceva mai mult. Am avut și o ocazie prin Ivan, dar nu am reușit să înscriem.

La o contră, ne-au prins pe contraatac și au punctat golul decisiv.