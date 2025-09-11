Costel Gâlcă a reacționat după ce Mircea Lucescu l-a criticat pe Alex Dobre: "Am vorbit cu el!" - Antena Sport

Costel Gâlcă a reacționat după ce Mircea Lucescu l-a criticat pe Alex Dobre. Antrenorul de la Rapid a dezvăluit că a vorbit cu jucătorul său, după meciurile echipei naționale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a criticat prestația lui Alex Dobre din Cipru – România 2-2. În opinia selecționerului, jucătorul putea să ajute mai mult echipa națională, în cadrul partidei din preliminariile pentru World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

Ce a spus Costel Gâlcă după ce Mircea Lucescu l-a criticat pe Alex Dobre

”Dobre a jucat bine în prima repriză, dar la pauză i-am spus că am nevoie de ceva mai mult: ‘Am impresia că nu-ți folosești calitățile să-i ajuți pe ceilalți’. Sunt niște probleme, a început repriza a doua și nu a mai făcut față. Atunci l-am folosit pe Miculescu. E un jucător foarte bun, dar încă nu este obișnuit cu aceste meciuri”, spunea Mircea Lucescu, citat de digisport.ro.

La conferința de presă premergătoare partidei cu U Cluj, Costel Gâlcă a transmis că Alex Dobre mai are nevoie de timp, pentru a se acomoda la echipa națională.

Antrenorul de la Rapid a dezvăluit că jucătorul era fericit, după convocarea din acțiunea lunii septembrie, semn că acesta nu s-a supărat după criticile selecționerului.