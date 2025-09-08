Cipru - România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Meciul Cipru – România va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Tricolorii trebuie neapărat să câştige, în încercarea lor de a se califica la Campionatul Mondial direct, fără baraj.

Principalele contracandidate ale naţionalei la primul loc în grupa H de calificare la World Cup 2026 au mers fără greşeală până acum. Bosnia e lider, cu 4 victorii din 4 meciuri. Pe 2 e Austria, cu 9 puncte după 3 meciuri. Bosnia şi Austria au învins naţionala în primul meci pe care România l-a disputat în grupa de calificare cu aceste două echipe. România le-a învins pe San Marino, cu 5-1 şi pe Cipru, acasă, cu 2-0.

Cipru – România LIVE TEXT

Bosnia şi Austria se vor duela şi ele marţi seară, tot de la ora 21:45, ora la care joacă şi România. Austria vine după o victorie la limită, cu 1-0, chiar împotriva Ciprului, pe care tricolorii o întâlnesc marţi seară. Marcel Sabitzer a înscris singurul gol al meciului Austria – Cipru 1-0, din penalty. Lovitura de la 11 metri a stârnit discuţii, fiind păreri că penalty-ul nu ar fi trebuit acordat.

România vine după o înfrângere ruşinoasă într-un meci amical, 0-3 cu Canada. România – Canada 0-3, partidă disputată pe Arena Naţională, s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Echipe probabile: