Cipru - România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Cipru – România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026

Publicat: 8 septembrie 2025, 23:26

Cipru – România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026

Echipa naţională, înaintea meciului cu Canada / Profimedia Images

Meciul Cipru – România va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Tricolorii trebuie neapărat să câştige, în încercarea lor de a se califica la Campionatul Mondial direct, fără baraj.

Principalele contracandidate ale naţionalei la primul loc în grupa H de calificare la World Cup 2026 au mers fără greşeală până acum. Bosnia e lider, cu 4 victorii din 4 meciuri. Pe 2 e Austria, cu 9 puncte după 3 meciuri. Bosnia şi Austria au învins naţionala în primul meci pe care România l-a disputat în grupa de calificare cu aceste două echipe. România le-a învins pe San Marino, cu 5-1 şi pe Cipru, acasă, cu 2-0.

Cipru – România LIVE TEXT

Bosnia şi Austria se vor duela şi ele marţi seară, tot de la ora 21:45, ora la care joacă şi România. Austria vine după o victorie la limită, cu 1-0, chiar împotriva Ciprului, pe care tricolorii o întâlnesc marţi seară. Marcel Sabitzer a înscris singurul gol al meciului Austria – Cipru 1-0, din penalty. Lovitura de la 11 metri a stârnit discuţii, fiind păreri că penalty-ul nu ar fi trebuit acordat.

România vine după o înfrângere ruşinoasă într-un meci amical, 0-3 cu Canada. România – Canada 0-3, partidă disputată pe Arena Naţională, s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Echipe probabile:

Cipru (4-3-3): Freitas – Loizou, Laifis, Pileas, Shikkis – Tzionis, Kastanos, Charalampous – Artymatas, Pittas, Foti Selecţioner: Apostolos Mantzios

România (4-3-3): Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – Răzvan Marin, Șut, Stanciu – Man, Drăguș, Baiaram Selecţioner: Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a atras atenţia asupra arbitrajelor din grupa României înainte de meciul cu Cipru!

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a lăudat prestaţia Ciprului din meciul cu Austria. Lucescu a dat de înţeles că Austria nu trebuia să primească penalty-ul care i-a adus victoria cu Cipru. Selecţionerul naţionalei a comparat faza penalty-ului din Austria – Cipru 1-0 cu o fază din meciul tricolorilor cu Austria, pierdut cu 2-1 de România.

Foarte bună (n.r. echipa Ciprului). Nu meritau să piardă. Acum pe mine mă supără faptul că sunt obligat să fac şi nişte comparaţii. Noi am avut cu Austria un fault grosolan asupra lui Drăguş, când el a protejat mingea, iar adversarul i-a dat peste picior şi nu s-a dat nimic.

Aici mingea, părerea mea, ieşise afară. Iarăşi mă miră şi nu ştiu dacă e bine sau nu e bine. Adversarii noştri au avut nişte avantaje. Nu mai ştii care este situaţia, dar văd că în ultimele meciuri am avut în toate nişte probleme.

Interesele sunt mari pentru o calificare la Campionatul Mondial, dar nu vreau să fim noi cei care permanent avem o problemă de rezolvat cu arbitrajul. Nu mi-aş dori să se continue cu lucruri de genul ăsta. Nu mă plâng, doar constat”, a declarat Mircea Lucescu, înainte de Cipru – România.

Programul României în preliminariile World Cup 2026:

9 septembrie

  • 21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria
  • 21:45 – Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

  • 21:45 – Austria – San Marino
  • 21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

*Pe 9 octombrie, de la ora 21:00, România va susţine un meci amical, pe teren propriu, cu Republica Moldova

12 octombrie

  • 16:00 – San Marino – Cipru
  • 21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

  • 19:00 – Cipru – Austria
  • 21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

  • 21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
  • 21:45 – ROMÂNIA – San Marino

Clasamentul Grupei H de calificare la Campionatul Mondial

  • 1. Bosnia – 4 meciuri – 12 puncte
  • 2. Austria – 3 meciuri – 9 puncte
  • 3. România – 4 meciuri – 6 puncte
  • 4. Cipru – 4 meciuri – 3 puncte
  • 5. San Marino – 5 meciuri – 0 puncte

 

 

