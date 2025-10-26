Costel Gâlcă, concentrat înaintea meciului cu Slobozia: „Trebuie să avem obiective mărețe” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 26 octombrie 2025, 16:07

Costel Gâlcă / SPORT PICTURES

Rapid București – Unirea Slobozia este meciul care va închide etapa a 13-a din Liga 1. Giuleștenii vor să profite de pasul greșit făcut de Dinamo și Universitatea Craiova și să continue forma excelentă din această stagiune.

Giuleștenii vor să obțină al doilea succes consecutiv pe teren propriu, însă jocul va fi unul dificil pentru gruparea alb-vișinie, conform declarațiilor lui Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă nu se așteaptă la un meci deloc ușor cu Slobozia

Rapid București țintește victoria cu numărul 9 din acest sezon, iar Unirea Slobozia va fi adversara echipei antrenate de Costel Gâlcă. Tehnicianul giuleștenilor nu se așteaptă la un meci ușor, în ciuda faptului că formația condusă de acesta evoluează pe teren propriu.

În cadrul conferinței de presă de duminică, antrenorul Rapidului a vorbit despre plusul avut de alb-vișinii în acest sezon, despre Andrei Prepeliță, dar și despre problemele de lot cu care se confruntă.

„Ne așteaptă un meci greu, dificil, important, la fel ca toate celelalte. Slobozia e o echipă bună, care aleargă și e organizată. În atac termină foarte rapid acțiunile, trebuie să avem un echilibru defensiv foarte bun și, după aceea, să putem să ne impunem jocul în atac și să avem acea inspirație în fața porții de a marca goluri.

E un lucru pozitiv dacă jucătorii mei se gândesc la titlu, dar le reamintesc și lor că suntem la început. Trebuie să avem obiective mărețe, să ne gândim la ele, dar să demonstrăm la fiecare meci”.

Costel Gâlcă: „Ciobotariu va reveni la meciul de Cupă”

„Nu m-a surprins Slobozia. De la începutul campionatului au jucat foarte bine. Andrei Prepeliță este un antrenor bun, care o să fie de viitor pentru noi, în România. Are experiență, a jucat la echipe din țară și în afară, le-a adus un plus!

De aceea suntem unde suntem, pentru că toți fac un efort foarte mare pentru a câștiga aceste meciuri. Noi am mai vorbit de jucători care să vină, dar în acest moment, și înainte, aveam lista plină. Trebuia să renunțăm la jucători ca să putem aduce alții.

Borza a revenit cu noi, se antrenează momentan în sală. Drillon Hazrollaj, deocamdată, nu știm ce va face. Se antrenează și el, dar la un ritm mai scăzut. Cred că Ciobotariu va reveni la meciul de Cupă. Îmi doresc să-l convoc la acel meci”

