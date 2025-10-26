Costel Gâlcă, concentrat înaintea meciului cu Slobozia: „Trebuie să avem obiective mărețe” - Antena Sport

Rapid București – Unirea Slobozia este meciul care va închide etapa a 13-a din Liga 1. Giuleștenii vor să profite de pasul greșit făcut de Dinamo și Universitatea Craiova și să continue forma excelentă din această stagiune.

Giuleștenii vor să obțină al doilea succes consecutiv pe teren propriu, însă jocul va fi unul dificil pentru gruparea alb-vișinie, conform declarațiilor lui Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă nu se așteaptă la un meci deloc ușor cu Slobozia

Rapid București țintește victoria cu numărul 9 din acest sezon, iar Unirea Slobozia va fi adversara echipei antrenate de Costel Gâlcă. Tehnicianul giuleștenilor nu se așteaptă la un meci ușor, în ciuda faptului că formația condusă de acesta evoluează pe teren propriu.

În cadrul conferinței de presă de duminică, antrenorul Rapidului a vorbit despre plusul avut de alb-vișinii în acest sezon, despre Andrei Prepeliță, dar și despre problemele de lot cu care se confruntă.

„Ne așteaptă un meci greu, dificil, important, la fel ca toate celelalte. Slobozia e o echipă bună, care aleargă și e organizată. În atac termină foarte rapid acțiunile, trebuie să avem un echilibru defensiv foarte bun și, după aceea, să putem să ne impunem jocul în atac și să avem acea inspirație în fața porții de a marca goluri.