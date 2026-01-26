Costel Gâlcă, încântat după victoria cu UTA. Cum a descris evoluția lui Olimpiu Moruțan - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria ține echipa giuleșteană la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova, iar jocul îi dă mari speranțe lui Costel Gâlcă. Tehnicianul a fost foarte încântat la flash-interviu.

Costel Gâlcă: „Toți jucătorii sunt importanți”

Olimpiu Moruțan a debutat cu dreptul în tricoul celor de la Rapid, reușind să centreze decisiv la golul victoriei marcat de Leo Bolgado. Costel Gâlcă a analizat jocul echipei sale și a vorbit și despre schimbările inspirate făcute.

„Era important să facem un meci bun, să câștigăm, știam că este o echipă pretendentă la play-off. Cu atitudine și cu joc bun am putut să marcăm, să ne creăm ocazii de gol. Dacă mă întrebați, golul dat de ei a fost întâmplător, un șut la poartă. Dar am putut să întoarcem rezultatul prin atitudine, prin schimbări am adus un plus.

Toți cei care intră trebuie să vină cu un plus, nu se ating obiectivele doar cu un 11, toți sunt importanți. Sunt meciuri cu intensitate, toți știu pentru ce joacă, rămân puține meciuri și atunci intensitatea crește, ne dorim să fim acolo sus. Au venit jucători importanți, care cresc valoarea echipei și atunci putem să spunem că ne batem pentru a ne atinge obiectivul.