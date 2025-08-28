Costel Gâlcă, mesaj direct despre Ianis Hagi înainte de Rapid - UTA: "Ar fi un jucător util pentru noi" - Antena Sport

Închide meniul
Costel Gâlcă, mesaj direct despre Ianis Hagi înainte de Rapid – UTA: “Ar fi un jucător util pentru noi”

Alex Ioniță Publicat: 28 august 2025, 18:39

Antrenorul echipei Rapid Bucureşti, Constantin Gâlcă, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, comentând posibilitatea transferului mijlocaşului Ianis Hagi, că acesta este un jucător care poate decide singur un meci şi că ar fi util formaţiei sale.

Informaţia despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la FC Rapid a fost dezvăluită de Mircea Lucesacu. Selecţionerul i-a propus acţionarului Dan Şucu să îl aducă pentru trei luni la Rapid pe Ianis Hagi, pentru ca apoi să-l transfere în Italia, la Genoa, grupare aflată de asemenea în proprietatea sa.

Ce a spus Costel Gâlcă despre Ianis Hagi, înainte de Rapid – UTA

“Jucători mai aşteptăm, aşa spun. Eu îmi doresc. Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. Mai multe ştie conducerea. Eu spun posturile, propun şi jucători, dar vin propuneri şi din partea clubului, bineînţeles. Eu îmi doresc să vină jucători cât mai repede, e important pentru noi. Noi avem un lot destul de omogen, dar mai e nevoie de un jucător care să fie complementar cu cei de la mijloc. De Ianis întrebaţi mai sus (n.r. – conducerea clubului). Ianis Hagi e un jucător cu calităţi foarte bune, care poate să decidă un meci. El poate să dea viteză jocului prin inteligenţa şi valoarea lui. Ar fi un jucător util pentru noi”, a precizat Gâlcă, citat de agerpres.ro.

Antrenorul a menţionat că în meciul cu UTA de vineri seara îşi doreşte un joc foarte bun care să îi facă la final fericiţi pe suporteri.

“UTA e o echipă care a început bine campionatul. Este bine organizată, aleargă foarte mult şi are şi jucători de unu contra unu. Jucăm acasă şi ne dorim să câştigăm. Vrem să arătăm un joc foarte bun pentru că e important să facem suporterii fericiţi. Trebuie să avem un joc mult mai constant, să arătăm mai mult echilibru pentru ca adversarul să nu îşi creeze situaţii de gol. Noi avem momente bune în joc, dar sunt prea puţine. Jucăm bine o repriză sau 35 de minute, doar cu Botoşani am jucat cam 80 de minute. Ne dorim să facem un meci complet. E important să transmitem siguranţă şi constanţă prin ceea ce jucăm. Pentru că în acest fel am avea mult mai multe reuşite”, a explicat el.

“Drilon (Hazrollaj), Manea şi Onea se antrenează, dar separat. Doar ultimii doi au intrat puţin cu grupul. În rest, suntem aceiaşi ca şi până la acest meci”, a adăugat Constantin Gâlcă.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia UTA, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Giuleşti din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a Ligii 1.

Andrei Borza îl sfătuieşte pe Ianis Hagi să vină la Rapid: “Mister îl poate face să arate de ce este capabil”

Andrei Borza (19 ani) e de părere că, aşa cum a spus şi selecţionerul Mircea Lucescu, Rapid ar fi o destinaţie foarte bună pentru Ianis Hagi. Nu e prima oară când Rapidul încearcă să îl aducă pe Ianis Hagi în Giuleşti.

“Ni-l foarte dorim”, spunea în trecut, într-o conferinţă de presă, patronul Rapidului despre Ianis Hagi.

“(n.r: Mircea Lucescu l-a sfătuit pe Ianis Hagi să vină la Rapid dacă, cumva, pică transferul din Turcia. Îl vezi aici, la Rapid?) Da, normal, Rapidul este o echipă foarte bună, muncitoare… Eu zic că Mister (n.r: Costel Gâlcă) îl poate face să joace în orice poziţie, să joace foarte bine şi să arate de ce este capabil”, a declarat Andrei Borza în exclusivitate pentru AntenaSport.

Ianis Hagi este dorit de formaţia turcă Fatih Karagumruk, din Istanbul. Turcii i-ar oferi fiului lui Gică Hagi un salariu de peste 1 milion de euro pe sezon. Formaţia din Istanbul este nou-promovată în prima ligă din Turcia. După 2 etape, Fatih Karagumruk este ultima în prima ligă turcă.

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a transmis că transferul lui Ianis Hagi la Fatih Karagumruk nu a fost rezolvat încă. Lucescu i-a propus lui Ianis Hagi să meargă la Rapid dacă mutarea în Turcia nu se va realiza.

