Costel Gâlcă, mesaj direct despre Ianis Hagi înainte de Rapid - UTA: "Ar fi un jucător util pentru noi" - Antena Sport

Antrenorul echipei Rapid Bucureşti, Constantin Gâlcă, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, comentând posibilitatea transferului mijlocaşului Ianis Hagi, că acesta este un jucător care poate decide singur un meci şi că ar fi util formaţiei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Informaţia despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la FC Rapid a fost dezvăluită de Mircea Lucesacu. Selecţionerul i-a propus acţionarului Dan Şucu să îl aducă pentru trei luni la Rapid pe Ianis Hagi, pentru ca apoi să-l transfere în Italia, la Genoa, grupare aflată de asemenea în proprietatea sa.

Ce a spus Costel Gâlcă despre Ianis Hagi, înainte de Rapid – UTA

“Jucători mai aşteptăm, aşa spun. Eu îmi doresc. Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. Mai multe ştie conducerea. Eu spun posturile, propun şi jucători, dar vin propuneri şi din partea clubului, bineînţeles. Eu îmi doresc să vină jucători cât mai repede, e important pentru noi. Noi avem un lot destul de omogen, dar mai e nevoie de un jucător care să fie complementar cu cei de la mijloc. De Ianis întrebaţi mai sus (n.r. – conducerea clubului). Ianis Hagi e un jucător cu calităţi foarte bune, care poate să decidă un meci. El poate să dea viteză jocului prin inteligenţa şi valoarea lui. Ar fi un jucător util pentru noi”, a precizat Gâlcă, citat de agerpres.ro.

Antrenorul a menţionat că în meciul cu UTA de vineri seara îşi doreşte un joc foarte bun care să îi facă la final fericiţi pe suporteri.

“UTA e o echipă care a început bine campionatul. Este bine organizată, aleargă foarte mult şi are şi jucători de unu contra unu. Jucăm acasă şi ne dorim să câştigăm. Vrem să arătăm un joc foarte bun pentru că e important să facem suporterii fericiţi. Trebuie să avem un joc mult mai constant, să arătăm mai mult echilibru pentru ca adversarul să nu îşi creeze situaţii de gol. Noi avem momente bune în joc, dar sunt prea puţine. Jucăm bine o repriză sau 35 de minute, doar cu Botoşani am jucat cam 80 de minute. Ne dorim să facem un meci complet. E important să transmitem siguranţă şi constanţă prin ceea ce jucăm. Pentru că în acest fel am avea mult mai multe reuşite”, a explicat el.