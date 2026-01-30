Recorduri uriașe stabilite de Novak Djokovic, după ce l-a învins pe Jannik Sinner și s-a calificat în finala Australian Open - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Recorduri uriașe stabilite de Novak Djokovic, după ce l-a învins pe Jannik Sinner și s-a calificat în finala Australian Open

Viviana Moraru Publicat: 30 ianuarie 2026, 17:02

Comentarii
Novak Djokovic, la Australian Open 2026/ Profimedia

Novak Djokovic a făcut un meci uriaș și a reușit să se califice în finala Australian Open 2026, după o victorie în cinci seturi cu Jannik Sinner, scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Pentru al 25-lea trofeu de Grand Slam din palmares, sârbul îl va înfrunta în ultimul act de la Melbourne pe Carlos Alcaraz, liderul ATP. 

 Novak Djokovic, la 38 de ani și 241 de zile, este cel mai în vârstă jucător care a ajuns în finala de la Australian Open, în Era Open. Precedentul record era deținut de Ken Rosewall, care bifa finala de la Melbourne în 1972, la vârsta de 37 de ani și 54 de zile. 

 De asemenea, conform statisticienilor de la Opta, Novak Djokovic este jucătorul cu cele mai multe victorii înregistrat în fața adversarilor din Top 10, la un singur turneu de Grand Slam, Australian Open. La acest capitol, Rafael Nadal era lider, cu cele 20 de victorii obținute în fața jucătorilor de Top 10, la Roland Garros, de-a lungul anilor. 

 Pentru Novak Djokovic, finala cu Carlos Alcaraz de la Australian Open va fi a 38-a de Grand Slam din carieră, el fiind lider absolut la acest capitol. În acest top, Roger Federer ocupă locul secund, cu 31 de finale jucate.  

 În meciul cu Jannik Sinner, Novak Djokovic a reușit să salveze nu mai puțin de 16 mingi de break. El a reușit să salveze mai multe doar în meciul cu Andy Murray din semifinalele Australian Open din 2012. 

 Dacă va câștiga Australian Open, Novak Djokovic va deveni tenismenul cu cele mai multe titluri de Grand Slam cucerite. În prezent, el are 24 de trofee, fiind la egalitate cu Margaret Court.  

 La Australian Open, Novak Djokovic a triumfat de nu mai puțin de zece ori: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 și 2023. 

