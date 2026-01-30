Recorduri uriașe stabilite de Novak Djokovic, după ce l-a învins pe Jannik Sinner și s-a calificat în finala Australian Open - Antena Sport

Novak Djokovic a făcut un meci uriaș și a reușit să se califice în finala Australian Open 2026, după o victorie în cinci seturi cu Jannik Sinner, scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Pentru al 25-lea trofeu de Grand Slam din palmares, sârbul îl va înfrunta în ultimul act de la Melbourne pe Carlos Alcaraz, liderul ATP.

Novak Djokovic, la 38 de ani și 241 de zile, este cel mai în vârstă jucător care a ajuns în finala de la Australian Open, în Era Open. Precedentul record era deținut de Ken Rosewall, care bifa finala de la Melbourne în 1972, la vârsta de 37 de ani și 54 de zile.

Recorduri uriașe stabilite de Novak Djokovic, după ce l-a învins pe Jannik Sinner și s-a calificat în finala Australian Open

De asemenea, conform statisticienilor de la Opta, Novak Djokovic este jucătorul cu cele mai multe victorii înregistrat în fața adversarilor din Top 10, la un singur turneu de Grand Slam, Australian Open. La acest capitol, Rafael Nadal era lider, cu cele 20 de victorii obținute în fața jucătorilor de Top 10, la Roland Garros, de-a lungul anilor.

1 – Novak Djokovic is the oldest Men’s Singles finalist at the Australian Open in the Open Era, surpassing the previous record held by Ken Rosewall in 1972. Phenomenon.#AusOpen | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/Ynfd4PHCHy

— OptaAce (@OptaAce) January 30, 2026

Pentru Novak Djokovic, finala cu Carlos Alcaraz de la Australian Open va fi a 38-a de Grand Slam din carieră, el fiind lider absolut la acest capitol. În acest top, Roger Federer ocupă locul secund, cu 31 de finale jucate.