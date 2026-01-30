Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi după calificarea în finală! Ce i-a spus lui Sinner la fileu - Antena Sport

Novak Djokovic în semifinala cu Jannik Sinner de la Australian Open / Profimedia Images

Novak Djokovic (38 de ani) a plâns în hohote după ce l-a învins uluitor pe fostul lider mondial Jannik Sinner (24 de ani) şi s-a calificat în finala Australian Open.

Djokovic a susţinut interviul de după victoria incredibilă tot cu lacrimi în ochi.

Novak Djokovic, în lacrimi după o victorie incredibilă în semifinalele Australian Open, contra lui Jannik Sinner

“(n.r: O altă performanţă memorabilă, Novak) Mi-am pierdut cuvintele, ca să fiu sincer. Oh, Doamne! Pare suprarealist, ca să fiu sincer. Am jucat peste 4 ore.

Îmi aduc aminte de finala cu Rafa din 2012, de peste 6 ore. Nivelul intensităţii şi calitatea tenisului au fost extrem de ridicate acum.

A fost singura şansă pentru mine să obţin victoria. Am glumit cu el, i-am spus la fileu (n.r: lui Sinner): «Mulțumesc că m-ai lăsat să câștig măcar o dată». Am mare respect pentru adversarul de astăzi, m-a împins la ultimele rezerve de energie. M-a pus cu spatele la zid, efectiv.