Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi după calificarea în finală! Ce i-a spus lui Sinner la fileu - Antena Sport

Novak Djokovic (38 de ani) a plâns în hohote după ce l-a învins uluitor pe fostul lider mondial Jannik Sinner (24 de ani) şi s-a calificat în finala Australian Open.
Djokovic a susţinut interviul de după victoria incredibilă tot cu lacrimi în ochi.
Novak Djokovic, în lacrimi după o victorie incredibilă în semifinalele Australian Open, contra lui Jannik Sinner
“(n.r: O altă performanţă memorabilă, Novak) Mi-am pierdut cuvintele, ca să fiu sincer. Oh, Doamne! Pare suprarealist, ca să fiu sincer. Am jucat peste 4 ore.
Îmi aduc aminte de finala cu Rafa din 2012, de peste 6 ore. Nivelul intensităţii şi calitatea tenisului au fost extrem de ridicate acum.
A fost singura şansă pentru mine să obţin victoria. Am glumit cu el, i-am spus la fileu (n.r: lui Sinner): «Mulțumesc că m-ai lăsat să câștig măcar o dată». Am mare respect pentru adversarul de astăzi, m-a împins la ultimele rezerve de energie. M-a pus cu spatele la zid, efectiv.
Sunt câteva legende ale tenisului care stau târziu noaptea aici. Vă mulţumesc pentru suport tuturor. A fost o atmosferă de necrezut.
Îmi place personalitatea voastră. An după an parcă veniţi cu ceva nou. Ca să fiu sincer, cred că a fost cea mai intensă noapte pe care am trăit-o vreodată aici, pe Rod Laver Arena, în Australia.
Trebuie să caut şi să găsesc acest nivel, ca să fiu pe aceeaşi treaptă cu el. (n.r: despre cealaltă semifinală) Da, a fost un super-meci, un meci greu de povestit. Un meci de asemenea calitate şi intensitate. Mi-am spus ‘Mi-ar face şi mie plăcere să disput un astfel de meci’. Cred că sunt şi eu aproape de ei.
(n.r: Ce ar însemna o victorie duminică noaptea?) Fix ce a însemnat şi acum. Sper să recuperez fizic. Dorinţa mea e să am destulă benzină în rezervor. E tot ce îmi doresc pentru finală”, a declarat Novak Djokovic pentru Eurosport după victoria fantastică din meciul cu Jannik Sinner.
Djokovic se luptă cu Alcaraz pentru al 25-lea titlu al său de Grand Slam!
Novak Djokovic l-a învins în semifinalele Australian Open pe Jannik Sinner cu 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, la capătul unui meci în care cei doi au luptat eroic, chiar dacă diferenţa de vârstă este de 14 ani. Duelul a durat patru ore şi 9 minute. Sârbul se va lupta pentru al 25-lea titlu de Grand Slam cu spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani), care l-a învins pe Zverev după un alt meci incredibil. Alcaraz a trecut de Zverev în 5 seturi, după cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open.
Djokovic îl conduce cu 5-4 la întâlnirile directe pe Alcaraz. L-a învins anul trecut, în sferturi la Australian Open, în 4 seturi, pe spaniol. L-a mai învins în finala Jocurilor Olimpice de la Paris, în două seturi. Ultimul meci dintre cei doi a fost câştigat de Alcaraz, în 3 seturi, la US Open, anul trecut.
Novak Djokovic este deţinătorul recordului de Grand Slam-uri cucerite, 24. Duminică sârbul va avea şansa să îşi bată propriul record.
