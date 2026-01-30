Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi după calificarea în finală! Ce i-a spus lui Sinner la fileu - Antena Sport

Home | Tenis | Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi după calificarea în finală! Ce i-a spus lui Sinner la fileu

Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi după calificarea în finală! Ce i-a spus lui Sinner la fileu

Bogdan Stănescu Publicat: 30 ianuarie 2026, 16:49

Comentarii
Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi după calificarea în finală! Ce i-a spus lui Sinner la fileu

Novak Djokovic în semifinala cu Jannik Sinner de la Australian Open / Profimedia Images

Novak Djokovic (38 de ani) a plâns în hohote după ce l-a învins uluitor pe fostul lider mondial Jannik Sinner (24 de ani) şi s-a calificat în finala Australian Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Djokovic a susţinut interviul de după victoria incredibilă tot cu lacrimi în ochi.

Novak Djokovic, în lacrimi după o victorie incredibilă în semifinalele Australian Open, contra lui Jannik Sinner

“(n.r: O altă performanţă memorabilă, Novak) Mi-am pierdut cuvintele, ca să fiu sincer. Oh, Doamne! Pare suprarealist, ca să fiu sincer. Am jucat peste 4 ore.

Îmi aduc aminte de finala cu Rafa din 2012, de peste 6 ore. Nivelul intensităţii şi calitatea tenisului au fost extrem de ridicate acum.

A fost singura şansă pentru mine să obţin victoria. Am glumit cu el, i-am spus la fileu (n.r: lui Sinner): «Mulțumesc că m-ai lăsat să câștig măcar o dată». Am mare respect pentru adversarul de astăzi, m-a împins la ultimele rezerve de energie. M-a pus cu spatele la zid, efectiv.

Reclamă
Reclamă

Sunt câteva legende ale tenisului care stau târziu noaptea aici. Vă mulţumesc pentru suport tuturor. A fost o atmosferă de necrezut.

Îmi place personalitatea voastră. An după an parcă veniţi cu ceva nou. Ca să fiu sincer, cred că a fost cea mai intensă noapte pe care am trăit-o vreodată aici, pe Rod Laver Arena, în Australia.

Trebuie să caut şi să găsesc acest nivel, ca să fiu pe aceeaşi treaptă cu el. (n.r: despre cealaltă semifinală) Da, a fost un super-meci, un meci greu de povestit. Un meci de asemenea calitate şi intensitate. Mi-am spus ‘Mi-ar face şi mie plăcere să disput un astfel de meci’. Cred că sunt şi eu aproape de ei.

Vremea 2 februarie-2 martie. După valul de ger, temperaturile urcă ușor, însă cu ploi abundenteVremea 2 februarie-2 martie. După valul de ger, temperaturile urcă ușor, însă cu ploi abundente
Reclamă

(n.r: Ce ar însemna o victorie duminică noaptea?) Fix ce a însemnat şi acum. Sper să recuperez fizic. Dorinţa mea e să am destulă benzină în rezervor. E tot ce îmi doresc pentru finală”, a declarat Novak Djokovic pentru Eurosport după victoria fantastică din meciul cu Jannik Sinner.

Djokovic se luptă cu Alcaraz pentru al 25-lea titlu al său de Grand Slam!

Novak Djokovic l-a învins în semifinalele Australian Open pe Jannik Sinner cu 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, la capătul unui meci în care cei doi au luptat eroic, chiar dacă diferenţa de vârstă este de 14 ani. Duelul a durat patru ore şi 9 minute. Sârbul se va lupta pentru al 25-lea titlu de Grand Slam cu spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani), care l-a învins pe Zverev după un alt meci incredibil. Alcaraz a trecut de Zverev în 5 seturi, după cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open.

Djokovic îl conduce cu 5-4 la întâlnirile directe pe Alcaraz. L-a învins anul trecut, în sferturi la Australian Open, în 4 seturi, pe spaniol. L-a mai învins în finala Jocurilor Olimpice de la Paris, în două seturi. Ultimul meci dintre cei doi a fost câştigat de Alcaraz, în 3 seturi, la US Open, anul trecut.

Novak Djokovic este deţinătorul recordului de Grand Slam-uri cucerite, 24. Duminică sârbul va avea şansa să îşi bată propriul record.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Observator
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii”
Fanatik.ro
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii”
17:08
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 ianuarie
17:02
Recorduri uriașe stabilite de Novak Djokovic, după ce l-a învins pe Jannik Sinner și s-a calificat în finala Australian Open
16:42
LIVE SCORECFR Cluj – Metaloglobus 0-0. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă
16:32
Novak Djokovic, victorie monumentală cu Sinner, după peste 4 ore de joc! Urmează marea finală cu Alcaraz
16:13
Costel Gâlcă s-a convins: ce se va întâmpla cu Olimpiu Moruțan la următorul meci al Rapidului
15:53
Pierre Gasly, primul pilot activ de F1 care investeşte într-o echipă de MotoGP
Vezi toate știrile
1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”