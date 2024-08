Costel Gâlcă și-a lăudat jucătorii după Sepsi - Universitatea Craiova 1-2! Mesaj superb despre Mitriță: "Calitate de invidiat" - Antena Sport

Sper ca Ivan să intre cu grupul în săptămâna care vine, nu știu dacă va fi apt cu Gloria Buzău. Mi-aș dori ca noile transferurile să vină mâine, dar trebuie să alegem cu grijă”, a spus Costel Gâlcă, la finalul partidei.

Alexandru Mitriţă, răspuns pentru contestatari

Alexandru Mitriţă a venit cu un răspuns pentru contestatari, după ce a reuşit o dublă de senzaţie în partida cu Sepsi. Starul oltenilor a ajuns la 4 goluri marcate în acest start de sezon.

„Suntem foarte bucuroși pentru cele 3 puncte. Nu se supăra nimeni dacă se termina 6-5, 7-5. A fost un meci deschis, o echipă foarte bună Sepsi, dar ne bucurăm că am câștigat. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine, intru foarte calm pe teren. Am vrut să driblez portarul, am crezut că stă pe picioare, dar m-am înșelat. Am avut multe ocazii.

Campionatul abia a început, trebuie să acumulăm cât mai multe puncte. E un moment greu pentru noi, vreau să revin puțin că s-a spus că Mitriță a zis că după 3 meciuri suntem obosiți. Nu, am spus că suntem obosiți mental. Am pierdut în Conference League și a venit această nenorocire (n.r.- decesul tatălui lui Nicușor Bancu) și de aceea am spus că avem nevoie de două zile libere.

Golurile sunt pentru familia mea. Pe mâna dreapta am ceva de la biserică, pe mâna stângă am verigheta. Marchez pentru copiii mei, pentru soția mea, pentru familia mea”, a spus Alexandru Mitriţă la digisport.ro.