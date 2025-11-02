Costel Gâlcă şi-a pus la zid jucătorii după Universitatea Craiova - Rapid 2-2: "Sub orice critică! Unii nu au existat" - Antena Sport

Costel Gâlcă a fost extrem de supărat la finalul meciului dintre Universitatea Craiova şi Rapid, încheiat la egalitate, scor 2-2. Giuleştenii au fost egalaţi în minutul 90+9, atunci când Nsimba a marcat dintr-un penalty.
Modul în care Rapid s-a prezentat în prima repriză l-a dezamăgit pe Costel Gâlcă, cel care a recunoscut că Universitatea Craiova ar fi meritat să câştige acest meci.
Costel Gâlcă şi-a certat jucătorii după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Ei meritau să câştige”
Gâlcă a tras un semnal de alarmă şi a explicat ce l-a nemulţumit în jocul echipei sale. El a atras atenţia şi asupra faptului că urmează şi alte meciuri şi perioade dificile, în partea a doua a sezonului regulat:
“La cum a arătat meciul în general, ei meritau să câştige. Am făcut o primă repriză sub orice critică. Ei au meritele lor, dar la noi, unii nu prea au existat în joc. În a doua repriză ne-am aşezat mult mai bine în teren, a fost o repriză mai bună. Am avut 2-1, dar nu cred că meritam să câştigăm. Nu mergeam cu intensitate la pressing, nu închideam spaţiile în interior, cu mijlocaşii.
Trebuie să stăm cu doi mijlocaşi, cu triunghiul sus. Asta a fost marea problemă în prima repriză. Multe greşeli personale, am greşit sub presiune. Dinamica jocului te duce în alte poziţionări şi e important să poţi să închizi centrul terenului.
Trebuie să creştem din toate punctele de vedere. Dacă vrem să ne batem sus, la primele locuri, trebuie să dovedim că suntem la nivelul celor de sus.
Sunt mulţumitde atitudinea lor din a doua repriză, de orgnaizare. Dacă eram şi puţin mai inteligenţi şi jucam mult mai lung în spatele lor, cu siguranţă nu pierdeam meciul. Bineînţeles că nu mi-a plăcut atitudinea, efortul pe care îl făceau şi organizarea pe care o aveam.
V-am spus şi acum câteva săptămâni că vom avea meciuri dificile şi meciuri dificile pentru că aşa simt”, a declarat Costel Gâlcă, la digisport.ro.
Universitatea Craiova şi Rapid au încheiat la egalitate derby-ul etapei cu numărul 15, scor 2-2. Cele două formaţii care se bat la titlu au oferit un duel tare pe Ion Oblemenco, acolo unde oltenii au avut ocaziile mai mari, dar giuleştenii au fost cei care au condus de fiecare dată.
Chiar şi aşa, echipa lui Costel Gâlcă nu a reuşit să plece cu toate cele trei puncte de la Craiova, după ce Nsimba a marcat golul egalizator în minutul 90+9, dintr-un penalty.
În urma acestui meci, Rapid a trecut pe primul loc, cu 32 de puncte, cel puţin până la meciul de luni seară pe care FC Botoşani îl va juca pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti, moldovenii având 31 de puncte. Universitatea Craiova este pe locul 3, cu 29 de puncte, după 15 etape.
