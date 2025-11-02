Costel Gâlcă şi-a pus la zid jucătorii după Universitatea Craiova - Rapid 2-2: "Sub orice critică! Unii nu au existat" - Antena Sport

Costel Gâlcă a fost extrem de supărat la finalul meciului dintre Universitatea Craiova şi Rapid, încheiat la egalitate, scor 2-2. Giuleştenii au fost egalaţi în minutul 90+9, atunci când Nsimba a marcat dintr-un penalty.

Modul în care Rapid s-a prezentat în prima repriză l-a dezamăgit pe Costel Gâlcă, cel care a recunoscut că Universitatea Craiova ar fi meritat să câştige acest meci.

Costel Gâlcă şi-a certat jucătorii după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Ei meritau să câştige”

Gâlcă a tras un semnal de alarmă şi a explicat ce l-a nemulţumit în jocul echipei sale. El a atras atenţia şi asupra faptului că urmează şi alte meciuri şi perioade dificile, în partea a doua a sezonului regulat:

“La cum a arătat meciul în general, ei meritau să câştige. Am făcut o primă repriză sub orice critică. Ei au meritele lor, dar la noi, unii nu prea au existat în joc. În a doua repriză ne-am aşezat mult mai bine în teren, a fost o repriză mai bună. Am avut 2-1, dar nu cred că meritam să câştigăm. Nu mergeam cu intensitate la pressing, nu închideam spaţiile în interior, cu mijlocaşii.

Trebuie să stăm cu doi mijlocaşi, cu triunghiul sus. Asta a fost marea problemă în prima repriză. Multe greşeli personale, am greşit sub presiune. Dinamica jocului te duce în alte poziţionări şi e important să poţi să închizi centrul terenului.