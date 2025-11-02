Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Meci de infarct în Bănie. Oltenii au egalat din penalty în minutul 90+10 - Antena Sport

Închide meniul
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Meci de infarct în Bănie. Oltenii au egalat din penalty în minutul 90+10

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Meci de infarct în Bănie. Oltenii au egalat din penalty în minutul 90+10

Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Meci de infarct în Bănie. Oltenii au egalat din penalty în minutul 90+10

Publicat: 2 noiembrie 2025, 22:28

Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Meci de infarct în Bănie. Oltenii au egalat din penalty în minutul 90+10

Craiova - Rapid / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova și Rapid București au oferit un meci spectaculos în cadrul etapei cu numărul 15 din Liga 1. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a fost aproape de a pleca cu toate punctele, însă o eroare a lui Aioani a dus la golul egalizator al oltenilor.

Chiar dacă ocaziile au fost mai numeroase pentru formația lui Mirel Rădoi, Rapidul a fost echipa mai pragmatică, reușind să speculeze puținele șanse de gol din timpul partidei. Chiar și așa, nu a fost suficient pentru a obține o victorie.

Universitatea Craiova – Rapid 2-2

Final de meci! 

Min. 90+10: GOOOOL CRAIOVA! Nsimba transformă din penalty!

Min. 90+4: Băsceanu trage pe lângă poartă din câțiva metri!

Min. 90: Meciul este prelungit cu șase minute.

Min. 83: Mare ocazie de gol pentru Universitatea Craiova! Nicușor Bancu a trimis cu capul la colțul lung, mingea a fost scoasă în ultimul moment de Kramer.

Min. 74: GOOOL RAPID! Kramer înscrie pentru giuleșteni cu o lovitură de cap impecabilă.

Min. 48: Oltenii încep tare și repriza secundă! Tudor Băluță trimite un șut cu latul, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză în Bănie! Egalitate între Universitatea Craiova și Rapid București. 

Min. 45: Prima repriză este prelungită cu două minute.

Min. 35: Ce ratare!!!! Pașcanu salvează de pe linia porții! Ocazie monumentală pentru Craiova!

Min. 32: Mare ocazie de gol pentru olteni! Mora a tras puternic din careu, dar mingea trimisă de acesta s-a dus pe lângă poartă.

Min. 30: GOOOOOL CRAIOVA! Adrian Rus restabilește egalitatea cu o lovitură de cap perfectă.

Min. 27: Șansă uriașă de gol pentru Rapid! Petrila a primit o pasă pe culoar, acesta a sprintat spre poartă și a șutat puternic, dar Isenko a scos incredibil.

Min. 21: Replică a celor de la Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram a încercat poarta cu un șut pe centru, mingea a fost reținută fără emoții de Aioani.

Min. 16: GOOOOL RAPID! Tobias Christensen deschide scorul pe ”Ion Oblemenco”, după o acțiune bună a lui Claudiu Petrila.

Min. 11: Asalt la poarta lui Aioani! Baiaram pleacă pe cont propriu, scoate mingea pentru Tudor Băluță, al cărui șut este reținut în doi timp de portarul Rapidului.

Min. 7: Șansă mare de gol pentru formația lui Mirel Rădoi! Mora primește o minge bună la aproximativ 16 metri de poartă, dar execuția sa se duce peste.

Min. 1: Bară Universitatea Craiova! Ce start de partidă! Alexandru Cicâldău șutează din marginea careului, mingea este respinsă în transversală de Aioani!

Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Ion Oblemenco”! Atmosferă superbă în Bănie!

  • Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: L. Popescu, Badelj, Stefanovic, Fl. Ștefan, Mogoș, Anzor, Houri, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Etim. Antrenor: Mirel Rădoi
  • Rapid (4-2-3-1): Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Onea (cpt.) – Keita, Vulturar – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic.Rezerve: Stolz – Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor. Antrenor: Costel Gâlcă

Rapid traversează o perioadă excelentă în campionat. Giuleştenii au câştigat ultimele 4 meciuri disputate în Liga 1, cu Petrolul, Farul, Dinamo şi Unirea Slobozia. Echipa lui Gâlcă a câştigat fără nicio problemă şi meciul de Cupă disputat cu Dumbrăviţa, cu 4-0. Chiar dacă, teoretic, Rapid trebuia să joace în deplasare meciul de Cupă, elevii lui Costel Gâlcă au disputat partida acasă, pe stadionul Giuleşti, în urma unei înţelegeri între conducerile celor două cluburi.

Sezonul trecut Universitatea Craiova şi Rapid s-au întâlnit de 4 ori în Liga 1, de două ori în sezonul regular şi de două ori în play-off. În turul sezonului regular, Universitatea Craiova – Rapid s-a terminat 1-1. La retur, Rapid a învins-o acasă pe Universitatea Craiova, cu 1-0.

În play-off Craiova s-a impus în deplasare, cu 2-1, apoi Rapid s-a impus cu acelaşi scor pe terenul Craiovei.

