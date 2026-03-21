Costel Gâlcă, sincer după CFR Cluj – Rapid 1-0: „N-am arătat bine din punct de vedere al inteligenței”

CFR Cluj s-a apropiat la trei puncte de liderul Universitatea Craiova, după succesul cu 1-0 în fața celor de la Rapid București, în etapa a doua de play-off.

Formația antrenată de Daniel Pancu a reușit să marcheze golul victoriei în repriza a doua prin Meriton Korenica, asta după ce în prima repriză a lovit de trei ori bara.

Costel Gâlcă, dezamăgit de rezultatul din Gruia

Deși a început play-off-ul excelent, formația antrenată de Costel Gâlcă a făcut rapid cunoștință cu înfrângerea, fiind învinsă pe terenul celor de la CFR Cluj cu scorul de 1-0.

După fluierul final, antrenorul alb-vișiniilor a explicat unde anume s-a făcut diferența pe gazon și a spus și unde mai au lucruri de îmbunătățit.

„Era important să câștigăm, am început bine jocul, dar am făcut multe greșeli. Eu au finalizat multe acțiuni, noi nu și de aici am fost cu spații mult mai mari între linii. Cred că n-am arătat bine din punct de vedere al inteligenței, să jucăm mai repede și mai simplu. Au fost jucători care puteau să scoată mingea înapoi, am avut acțiuni unde puteam să pasăm jucătorului de pe 16 metri și nu am fost inspirați.