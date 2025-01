"Credeţi că Lucescu îl va chema pe Politic la naţională?" Răspunsul tranşant al lui Zeljko Kopic, după Dinamo - Novi Pazar 1-1! - Antena Sport

Zeljko Kopic este antrenorul lui Dinamo / Profimedia Zeljko Kopic a oferit un răspuns tranșant, după ce a fost întrebat dacă crede că Mircea Lucescu îl va chema pe Dennis Politic la echipa națională. Antrenorul „câinilor” a vorbit deschis, după ultimul amical al iernii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dinamo a remizat cu Novi Pazar, scor 1-1, în ultimul amical din această pauză competițională. „Câinii” se vor întoarce în România pentru a pregăti primul meci din 2025, cu Universitatea Craiova. Răspunsul lui Zeljko Kopic, după ce a fost întrebat dacă crede că Lucescu îl va chema pe Politic la naţională După amical, Zeljko Kopic a vorbit despre prestația jucătorilor săi, dar și despre modul în care a jucat echipa adversă. Totodată, acesta antrenorul lui Dinamo a vorbit și despre o posibilă convocare a lui Dennis Politic, la echipa națională a României. Kopic a transmis că orice jucător poate ajunge la prima reprezentativă, în cazul în care va merita acest lucru. Reclamă

„Cred că am avut o prestaţie bună. Problema a fost în ultimii 20-25 de metri. Am avut multe şuturi, multe oportunităţi de a marca, dar nu am făcut-o.

Adversarul a fost bun, ăsta e stilul lor de joc. În final, am fost mulţumit de prestaţie. În final, am marcat, cred că rezultatul e unul corect pentru ambele echipe.

(n.r: Credeţi că Lucescu îl va chema pe Politic la naţională?) Mister a fost aici, i-a văzut pe toţi jucătorii, urmăreşte toţi jucătorii români. Dacă vor merita, vor fi chemaţi la echipa naţională”, a spus Zeljko Kopic, după ultimul amical al iernii.

